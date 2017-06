Inglaterra derrotó a Venezuela y se adjudicó el Mundial Sub20

La selección Sub-20 de Venezuela se quedó a las puertas de proclamarse campeona del mundo por primera vez en su historia, al perder 1-0 este domingo ante Inglaterra en la final del Mundial de la categoría, disputada en Suwon. Un gol del delantero del Everton Dominic Calvert-Lewin (35) dio el primer título en un Mundial Sub-20 al combinado británico. Una derrota por la mínima, luego de un penal fallado y un balón estrellado en el poste, privó a los dirigidos por Rafael Dudamel y a todo el país sudamericano del sueño de coronarse campeones del mundo. La selección de Los Tres Leones devolvió a su país a lo más alto de un Mundial de fútbol, lo que no lograban desde la Copa del Mundo en categoría absoluta de 1966. #FIFAu20WorldCup El gol de Calvert-Lewis. Inglaterra le gana 1-0 a Venezuela en la final del Mundial Sub 20 pic.twitter.com/ISeeDIGdf1 — Dani López (@danilopez1414) June 11, 2017

