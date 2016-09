Informe que levantó polvareda

Un informe televisivo emitido el domingo por la noche en el programa “Periodismo Para Todos” que conduce Jorge Lanata vinculó al Partido Socialista con el narcotráfico y deslizó que el crimen organizado financió a la fuerza política que gobierna la provincia y Rosario. Ante esta acusación, fueron varios los dirigentes del partido de la rosa que cuestionaron a Lanata por considerar que se trató de una “operación política”; mientras que el diputado provincial macrista Germán Mastrocola desmintió que el PRO haya estado detrás del informe televisivo y aseguró que la investigación periodística propalada por Canal 13 “refleja una realidad que estamos viviendo”.

“De ninguna manera el Partido Socialista se financia con el crimen organizado”, expresó la diputada nacional socialista Alicia Ciciliani, en declaraciones a Radio Dos.

“Primero nos dijeron que somos narcosocialistas (por la acusación en el Congreso del camporista Andrés “Cuervo” Larroque realizada en 2012), y ahora nos dicen (que recibieron dinero del narcotráfico) de la campaña pero en potencial”, resaltó Ciciliani.

“Pedimos a la Justicia que nos investigue porque no tenemos nada que ocultar”, finalizó.

“Se parece mucho a una operación contra el socialismo”, dijo ayer el senador provincial del PS Miguel Ángel Cappiello. El ex concejal indicó que ya hubo una “difamación al socialismo y sobre todo a Antonio Bonfatti con mentiras que no fueron justificadas”.

Justamente, el ex gobernador fue parte del informe televisivo. Allí se acusó de “cómplice” del narcotráfico a Bonfatti por haber desistido de ser querellante en la causa que investigó la balacera sobre su casa.

En ese sentido, Bonfatti respondió: “Sigo siendo querellante porque hay tres personas involucradas y una detenida, pero me pidieron que presente pruebas y no las tengo: recibí 21 balazos en mi casa y no salí a ver quien disparaba. Es la Justicia y la Policía la que tiene que investigar. Resulta que de víctima paso a ser el victimario”. En comunicación con LT8 agregó: “Se hizo un juicio abreviado con el que no estuvimos de acuerdo y ni siquiera estuvimos notificados”.

“Es un programa tan burdo, tan armado para denostarnos. Una mentira tras otra armada con gente que pertenece a un pseudo sindicato policial que están denunciados por sedición. Todas personas exoneradas de la fuerza”, concluyó sobre la participación del periodista Miguel Ángel “Pato” Villanueva, quien en la investigación señaló presuntos kioscos de venta de drogas en la zona noroeste de la ciudad.

“Refleja una realidad”

El diputado provincial del PRO Germán Mastrocola, quien participó del informe televisivo para opinar sobre la muerte del narcotraficante Luis Medina y la polémica por su notebook que habría sido manipulada por funcionarios socialistas sin autorización judicial, negó que el gobierno nacional haya estado detrás de la investigación del programa de Lanata y afirmó que ésta “refleja una realidad que estamos viviendo”.

En declaraciones brindadas a Radio Dos, Mastrocola expresó: “No puedo decir que esto (por el informe) fue operado pero nadie del gobierno ni del PRO me llamó ni me incitó para estar o para no estar. Me parece que fue un informe como cualquier otro. Refleja una realidad que estamos viviendo”.

De todos modos, Mastrocola cargó contra el gobierno de la provincia: “No puede ser que siempre la culpa la tengan los demás. Tienen que ponerse los pantalones largos. Se lo reclama la sociedad”.

“El gobierno de la provincia tiene que hacerse cargo de algunas cosas”, finalizó el legislador macrista.

Toniolli dijo no

La investigación que emitió “Periodismo Para Todos” que conduce Jorge Lanata se nutrió del testimonio de políticos y periodistas de la ciudad. Pero hubo uno de ellos que le dijo no al programa de Canal 13. El concejal del Frente para la Victoria Eduardo Toniolli explicó a través de Facebook que fue “invitado a hablar en el informe de PPT sobre Rosario”. “Rehusé el convite porque desprecio a los operadores”, amplió Toniolli.

