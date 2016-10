Infiltrados y organizados para generar los desmanes

Los incidentes ocurridos frente a la Catedral en el marco de la marcha del 31º Encuentro Nacional de Mujeres dejaron como saldo 18 personas heridas a raíz de una feroz represión policial contra un grupo de manifestantes. Según se informó oficialmente, cuatro chicas, cuatro trabajadores de prensa y diez policías fueron atendidos en distintos centros de salud sin revestir ninguno de ellos cuadros de gravedad. A través de una conferencia de prensa, la comisión organizadora el gigantesco evento repudió la represión ejercida por las fuerzas de seguridad. Desde el Ministerio de Seguridad aseguraron que se trató de grupos “absolutamente organizados que lanzaban piedras y se retiraban y arrojaban bombas molotov” y no descartaron la presencia de “infiltrados” cuyo único objetivo fue el de generar los desmanes.

La comisión organizadora del encuentro de mujeres remarcó que “los hechos sucedidos durante la marcha principalmente pusieron en riesgo la seguridad y la vida de las miles de mujeres que nos auto convocamos”.

“Destacamos que hicimos una marcha histórica, la más concurrida de todos los Encuentros, fruto de la más amplia unidad y de la necesidad de estas miles de mujeres de expresar sus reclamos y reivindicaciones. Esta comisión organizadora trabajó durante once meses para garantizar que éste encuentro sea exitoso, pacífico y seguro”, añadieron.

Cabe recordar que la marcha de las mujeres llegó a ocupar casi 40 cuadras, la mayor convocatoria que se tenga recuerdo en los últimos 30 años.

La diputada del Frente Social y Popular, Mercedes Meier, señaló: “Creo que ni siquiera con estos incidentes, que no sabemos de donde surgen, pero que claramente no son parte de la fenomenal movilización que produjo este encuentro, se pudo opacar este histórico encuentro. Histórico no sólo por la masividad, que desbordo todas las previsiones, sino también por la intensidad de la participación y el debate”.

“Cuando se agrava la situación económica y social, como se viene agravando a partir de los tarifazos, la inflación, el crecimiento del desempleo y las políticas económicas que impulsa este gobierno, somos las mujeres las primeras y que más profundamente padecemos esas crisis. Creo que eso se vio reflejado en este encuentro, y en el debate de los talleres donde se apuntó a la responsabilidad del gobierno por la dura realidad que sufre todo el pueblo argentino”, afirmó.

Integrante de la comisión organizadora y referente de Patria Grande, Majo Gerez, remarcó que “asistimos a una movilización inmensa y diversa. Costó mucho llegar hasta acá pero valió la pena, vivimos una marcha unitaria que fue muy colorida y multitudinaria”. “Todas las voces estuvieron presentes y marchamos juntas para gritar que no queremos más violencia, queremos ser libres y dueñas de nuestras vidas. Lamentablemente la Policía provincial avanzó sobre la marcha reprimiendo con balas de goma atentando contra la integridad física de las mujeres y de varios periodistas presentes que acompañaron la marcha”, añadió.

Por su parte, el secretario de Seguridad de la provincia, Omar Pereyra, explicó que “fueron jornadas que se desarrollaron desde el inicio sin complicaciones, algunas cuestiones muy menores que no implicaron problemática grave”. “La única disposición puntual que se acordó fue el tema de la Catedral, habida cuenta de los hechos de los años anteriores en Mar del Plata y San Juan, donde hubo cuestiones graves en la catedrales. Es por eso que se optó por colocar un vallado fenólico para evitar que se viera afectada. Detrás de ese vallado se colocó un grupo de policías de la Guardia de Infantería ante la posibilidad que surgieran hechos que superaran esta primera valla artificial”, indicó.

“En determinado momento de la marcha se desprende una columna de unas 200 personas aproximadamente. Durante la marcha íbamos viendo que se producían hechos graves como pintadas y agresiones a comercios y escuelas. Pero de ese desprendimiento de la marcha principal había hombres que comenzaron el ataque, en principio, contra los fenólicos. Eran grupos absolutamente organizados que lanzaban piedras y se retiraban y arrojaban bombas molotov. Lanzaron más de 200 botellas contra el personal policial durante 20 minutos. Tenemos las filmaciones para actuar con la Justicia”, concluyó.

Prevén importante inversión para reparar daños

El paso de la marcha del 31º Encuentro Nacional de Mujeres dejó pintadas en los frentes de muchos edificios de la ciudad, tanto particulares como públicos. También hubo personas que vandalizaron tachos de basura. Según destacó el secretario de Gobierno del municipio, Gustavo Leone, reparar los daños demandará una importante inversión aún no cuantificada. “Los daños fueron importantes en todo el recorrido, no sólo en el ámbito del municipio y la Catedral, sino que a lo largo de todo el recorrido la marcha fue dejando distintas expresiones de violencia. Esto va a demandar seguramente una inversión importante que estamos cuantificando. Va a llevar un tiempo para poder llevar todo eso a la normalidad”, explicó en declaraciones radiales.

El funcionario lamentó que “se termine hablando de los hechos de violencia”. “Creo que han sido asociados a un grupo minúsculo del total de gente que se movilizó pacíficamente con esta marcha”, indicó Leone y agregó: “Opaca todo lo que se ha vivido en estos tres días en relación a este encuentro. Lo más jugoso tiene que ver con el diálogo y la participación de miles de mujeres en muchos talleres. Y lo valioso está ahí”, analizó el secretario.

Paso polémico

El domingo la movilización partió desde plaza San Martín. Fue por Santa Fe, bulevar Oroño, avenida Pellegrini, Corrientes, San Luis, Sarmiento y Santa Fe. Durante el camino, un grupo escribió grafitis con aerosol. Las consignas estaban ligadas a la violencia de género, la trata y la relación entre la Iglesia y la salud reproductiva de la mujer.