Inferiores rosarinas: campeones en el cierre

Durante el fin de semana se definieron los campeones de la categoría Sub 19 de la rama masculina de la Rosarina y también hubo festejos en la divisional Sub 14 del femenino, cerrando de esta manera la temporada para los certámenes de intermedias, que en esta ocasión fueron separados en diferentes fines de semana para que no coincidan y puedan ser vistos por la mayor cantidad de público posible.

Entre los varones, la Liga de Honor fue para Náutico, que como local venció a Regatas 63 a 50, a Talleres 82 a 54 y a Echesortu 67 a 55 en el cuadrangular final. Náutico ya había ganado el título en Sub 17.

Por su parte, en la Liga A, la definición fue en el estadio de Estudiantil y el campeón fue Provincial, que derrotó a Caova 80 a 69, a Saladillo 48 a 38 y a Los Rosarinos Estudiantil 74 a 60.

En la Liga B la alegría fue para Paganini Alumni de Granadero Baigorria, que venció a Unión Sionista 86 a 79, perdió con Maciel 60 a 49 y le ganó a Banco 75 a 61 para quedar primero en emotivo triple empate. Segundo fue Maciel y tercero Banco, pero todos empatados en puntos. Paganini ya había festejado este año en Sub 13.

Femenino

Por su parte, en el femenino, Sportivo Belgrano de Oliveros le ganó a Central por 74 a 46 y se quedó por torneo año consecutivo con el título, en este caso de la Copa de Oro. En el cuadrangular final también venció a Ben Hur 68 a 30 y a Náutico 54 a 42. En la Copa de Plata el ganador fue Atalaya tras vencer a Saladillo y a Temperley.

Como se detalló en su momento, en Sub 19 Atalaya ganó la Copa de Oro y Saladillo la de Plata, mientras que en Sub 16 Atalaya festejó en la máxima categoría y Saladillo en la de Plata.