Incidentes y destrozos en la Embajada argentina en Chile durante protesta por Santiago Maldonado

Un grupo de manifestantes ingresó este lunes al edificio de la Embajada argentina en Santiago de Chile, donde provocó destrozos, en medio de una protesta por la muerte de Santiago Maldonado.

Organizaciones sociales encabezaron una manifestación en la Plaza Italia de Santiago para “exigir la verdad” en relación al fallecimiento del joven artesano, que fue encontrado muerto el martes pasado en el río Chubut.

El embajador argentino en Chile, José Octavio Bordón, afirmó que alrededor de 50 personas se presentaron frente a la Embajada y arrojaron proyectiles y objetos incendiarios contra el edificio.

“Hubo un intento de incendio, quince personas, algunas encapuchadas, destruyeron con barras el portón de entrada, ingresaron con barras y con ondas”, señaló Bordón.

Sostuvo que “hay dos detenidos” por el episodio y aseguró que “una de las pintadas hablaba de la lucha de los mapuches y de Maldonado”.

“Si tenían intenciones mayores no lo sé porque a los 15 o 20 minutos llegó un cuerpo de carabineros y los dispersó”, indicó el diplomático en declaraciones a radio Mitre de Mendoza.

De todas formas, el embajador argentino sostuvo que se trató de un acto ocasionado por “minorías violentas”.

“Esta minoría no expresa al pueblo chileno, no expresa al pueblo argentino y creo que tampoco a las culturas de nuestros países. No vamos a dejarnos ganar por la violencia”, remarcó.

Hechos de violencia en nuestra sede diplomática en Santiago de Chile https://t.co/5HVIvGELjF pic.twitter.com/PuIb9wuA2d — CancilleríaArgentina (@CancilleriaARG) October 24, 2017

Bordón mantuvo una reunión con el subsecretario del Interior chileno, Mahmud Aleuy, que dispuso medidas de seguridad más estrictas para el edificio.

“Hasta ahora habíamos visto dos o tres manifestaciones pacíficas frente al consulado y frente a la Embajada. Pero es la primera vez que tenemos una violencia de este nivel”, aseguró Bordón.

Tras el episodio, el canciller chileno, Heraldo Muñoz, que también se reunió con el argentino, afirmó: “Quiero expresar la solidaridad y la pena que siente el gobierno de Chile por este ataque de vándalos en contra de la embajada de Argentina en Chile”.

“Las embajadas son inviolables y ni siquiera en dictadura yo recuerdo una situación como ésta, donde un grupo de individuos haya vandalizado, arrojado pintura, dañado vehículos”, describió el diplomático chileno.

También la Cancillería argentina transmitió al gobierno chileno su “grave preocupación” por los hechos de violencia en la sede diplomática en Santiago y, en un comunicado, agregó: “La República Argentina condena este acto de violencia y vandalismo y repudia firmemente este tipo de manifestaciones como forma de expresión pública y de promoción de ideas políticas”.