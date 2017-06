Incendio en Arroyito: Broglia pidió “quemar” a D’Onofrio y se disculpó

Raúl Broglia volvió a vivir un día de furia. Cometiendo un exabrupto propio de sus inicios como principal dirigente de Central. En medio de la polémica salida de Javier Pinola de Arroyito, para continuar su carrera en River, el presidente auriazul trató de deshonesto y mandó literalmente a la hoguera a su par millonario Rodolfo D’Onofrio. “Hay que quemarlo en una plaza pública”, lanzó el titular canalla en declaraciones a Radio 2, visiblemente fastidioso por la desvinculación del defensor.

Al rato nomás, se tornó imposible medir consecuencias. La bravuconada de Broglia se viralizó en redes sociales y sitios webs. Y las posteriores disculpas telefónicas encontraron a un D’Onofrio enojado por las declaraciones de su par de Central. “Me equivoqué profundamente, no pienso que hay que quemarlo ni que es deshonesto. Pido disculpas, estoy muy arrepentido y no tendría que haberlo dicho. Estoy viejo. A veces se me sale la cadena pero quiero aclarar que no pienso lo que dije”, se excusó el presidente canalla.

“A mí siempre me molesta la gente que habla de honestidad y que no es honesta”, se descargó Broglia en horas del mediodía. “Es la tercera vez que D’Onofrio actúa así. Ya pasó con (Marcelo) Larrondo, (Víctor) Salazar y ahora con Pinola. A la gente que actúa mal, posiblemente haya que quemarla”, aseveró Broglia.

“Esta situación me demuestra que los tipos que hablan de honestidad son los peores. Él (por D’Onofrio) dice que hay que quemar a la AFA, que hay que quemar esto, quemar lo otro. Primero habría que quemarlo a él en una plaza pública”, fue la frase más contundente del dirigente canalla.

Horas después, el presidente Broglia debió salir a pedir disculpas. “Llamé a D’Onofrio, pero todavía no sé si aceptó mis disculpas. Me costó ubicarlo porque estaba en el velorio de la madre. Tenemos una relación distante pero buena. Por ejemplo, lo de Larrondo nos molestó pero al final hubo un acuerdo muy bueno y terminamos bien”, bajó los decibeles de la polémica.

Por último, Broglia repudió las pintadas anónimas y amenazantes que aparecieron en la fachada del Colegio Alemán, en donde cursaban sus estudios los hijos de Pinola.

“Lo de las pintadas en el colegio de los hijos de Pinola también es una barbaridad”, sostuvo. “No tuve la posibilidad de hablar con él todavía”, manifestó Broglia sobre la salida precipitada y tumultuosa del defensor de 34 años, cuya continuidad estará en River.

Pinola ni entrenó

Javier Pinola no se presentó ayer al entrenamiento y a primera hora de la mañana viajó a Buenos Aires. Tomó la decisión de dejar Rosario por las pintadas que aparecieron durante la madrugada en la fachada de la escuela en donde sus hijos cursaban estudios.

“Estamos sorprendidos, teníamos acordado de palabra un contrato para renovar por dos años”, lamentó el vicepresidente de Central, Luciano Cefaratti. “Nos sorprende porque hace dos días llamó Boca, hace cinco días llamó Racing y las conversaciones duraron un minuto. La respuesta en ambos casos era que Central no negociaba a Pinola. A diferencia de esos clubes, River no llamó. Nos enteramos por el representante del jugador, Marcelo Carracedo”.

“Pinola tenía una cláusula de rescisión porque fue una exigencia cuando lo contratamos. Si no la poníamos, no firmaba. Y fue una decisión acertada porque nos dio mucho rédito tener a Pinola en el club. Con (Marcelo) Larrondo pasó lo mismo”, explicó el dirigente de Central.