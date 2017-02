Inaudito bochazo masivo en examen para fiscal provincial

Sólo cuatro de los 316 candidatos a fiscales que se presentaron en los concursos para cubrir vacantes en las 1ª, 2ª, 3ª y 5ª circunscripciones judiciales obtuvieron la calificación de “superó ampliamente”, uno de los requisitos solicitados para ocupar el cargo, mientras que 27 superaron la prueba. La polémica por el examen amenaza continuar por varios frentes. Por un lado, entre los aspirantes hay muchos fiscales adjuntos que buscaban obtener el cargo titular, pero fueron reprobados. La pregunta que flota es si estos funcionarios que no alcanzaron los objetivos están en condiciones de ejercer su cargo, ya que muchos de ellos pese a ser adjuntos cumplen funciones como titulares. Al observar la lista de los que no aprobaron queda en evidencia, en la regional Rosario, que los tres fiscales adjuntos de Homicidios Dolosos que se presentaron no pudieron aprobar y que otros tres, o sea toda la dotación, de Homicidios Culposos fueron bochados. Sólo dos de Investigación y Juicio pasaron el examen. Por otro lado, el hecho de que el examen tuviera en una parte el formato de múltiple choice (opciones múltiples) generó críticas de los aspirantes. A lo que se suma que el cuerpo evaluador, para Rosario, estuvo presidido por Jaquelina Balangione, pareja del ministro de la Corte Rafael Gutiérrez y quien es la candidata más firme a suceder al suspendido Gabriel Ganón al frente de la defensa pública provincial desde abril próximo. Estuvo acompañada por dos miembros de la Universidad de Buenos Aires: Luis María Bunge Campos y Sergio Gabriel Torres, según se puede ver en la página oficial del Consejo de la Magistratura santafesino.

Múltiple choice

Al examen tomado en diciembre pasado se presentaron, según figura en la página mencionada, 165 postulantes para la 2ª circunscripción (Rosario). De ese total, sólo 17 aprobaron y, entre ellos, sólo dos alcanzaron el criterio de “superado ampliamente” (uno es fiscal en Venado Tuerto y el restante abogado particular de Rosario).

“El cuerpo evaluador ha realizado una valoración acerca de las pautas a establecer para efectuar la presente evaluación, teniendo en consideración lo previsto en el artículo 20 y el articulo 7 (…) bajo las premisas que sostienen estas normas (igualdad entre los postulantes, rigor y consistencia como pautas de la evaluación) y considerando que se trata de funcionarios judiciales de elevada jerarquía que, como titulares de la acción penal pública, tendrán entre sus manos la suerte, honor y libertad de los ciudadanos sometidos a proceso; que el nivel de los fiscales seleccionados responda a los más exigentes criterios en cuanto a su capacidad técnica que es lo que este Cuerpo Evaluador debe valorar en estas etapas”, sostienen los evaluadores en el examen.

En la regional de la capital provincial , es decir en Santa Fe, se presentaron según la página del Consejo de la Magistratura 151 postulantes, de los cuales 10 aprobaron, aunque sólo dos bajo el criterio de “superado ampliamente”.

“Nadie aprobó”

Al respecto, el diputado del Frente Para La Victoria Leandro Busatto destacó que en el caso de la ciudad de Santa Fe los exámenes aprobados son 10 y las vacantes 15. “Lo que se cuestiona es que para agilizar la corrección hicieron un múltiple choice, que es cuestionable para el Derecho, ya que no se trata de una ciencia exacta”, destacó, para añadir: “En Santa Fe por ejemplo ninguno de los fiscales (adjuntos) en actividad que se presentó, o sea nadie, aprobó”.

“El reglamento dice que para desempeñar el cargo tenés que superar ampliamente, y eso sólo dos personas lo lograron en (la ciudad de) Santa Fe”, detalló el legislador. “Hubo casos en los que le dijeron que el múltiple choice estaba mal, después bien, después mal”, aclaró, para de inmediato agregar: “Lo curioso es que si se tratara de un concurso para revalidar el cargo nos quedamos sin fiscales”.

Silencio

Si bien nadie del Ministerio de Justicia ni del Poder Judicial hizo declaraciones sobre el tema, una fuente allegada a la cartera de Justicia sostuvo que el estándar del examen era muy alto, dado el cargo a desempeñar, y que el múltiple choice sirvió como filtro. Sobre los fiscales adjuntos bochados, sólo dijo: “Y… no aprobaron”. Ayer por la mañana el gobernador Miguel Lifschitz fue consultado sobre el tema y se limitó a decir: “Pregúntenle a (Ricardo) Silberstein”, en referencia al ministro de Justicia y Derechos Humanos provincial.

Rosario, en problemas

Entre los reprobados en Rosario figuran todos quienes componen la Unidad Especial de Homicidios Culposos (donde no hay fiscales titulares). De los nueve fiscales de Homicidios Dolosos, los tres adjuntos que se presentaron terminaron bochados. Entre los 16 que componen la dotación de Flagrancia los tres que hicieron el intento no pasaron. En Investigación y Juicio (tiene una dotación de 15), de los siete que se presentaron aprobaron tres y reprobaron cuatro. En la lista hay otros tres adjuntos reprobados de la circunscripción Rosario.