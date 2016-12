Imputaron al joven por el cuádruple homicidio

Los fiscales de la capital provincial ampliaron ayer la imputación a Marcos F., el joven de 25 años acusado en una primera oportunidad de dos homicidios ocurridos el fin de semana en Santa Fe. Con nuevas pruebas, los representantes del Ministerio Público de la Acusación lo sindicaron por los otros dos asesinatos cometidos en la localidad de Sauce Viejo. Además, el juez Jorge Pegassano ordenó la prisión preventiva sin plazos solicitada por la Fiscalía, que le atribuyó el delito de homicidio calificado por ser realizado con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la cual mantuvo una relación de pareja.

En la ampliación de la audiencia, ayer por la mañana, los fiscales Jorge Nessier y Cristina Ferraro imputaron Marcos Ezequiel F. por los dos homicidios ocurridos los primeros minutos del pasado sábado en la localidad de Sauce Viejo y luego solicitaron su prisión preventiva, la que fue concedida por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Jorge Pegassano.

En Sauce Viejo, los fiscales lo señalaron como el autor de los asesinatos por el empleo de arma blanca de su ex suegra, Claudia Analía Oliva, de 44 años, y de la pareja de ésta, Nicolás Gabriel Estrubia, de 33 años. El delito que le atribuyeron los fiscales es la autoría de dos homicidios calificados por ser realizados con el propósito de causar sufrimiento a una persona –Romina, la hija de Oliva– con la cual mantuvo una relación de pareja.

La causa

Con la ampliación de la imputativa realizada ayer, el joven de 25 años quedó formalmente imputado como autor de los cuatro homicidios ocurridos entre la 1 de la madrugada y las 6 de la mañana del sábado último.

En la descripción de los hechos, los investigadores detallaron que los dos homicidios de Sauce Viejo fueron cometidos entre la 1 y las 3 en una vivienda ubicada en calle Julio Roca al 9100, de la localidad costera. Las víctimas fueron Estrubia y Oliva, a quienes les asestó múltiples puñaladas con arma blanca, las cuales le causaron la muerte a ambos. Luego, Marcos F. se trasladó a la ciudad de Santa Fe en una camioneta marca Ford modelo Ranger de color blanco, de propiedad de Estrubia, la cual fue encontrada en inmediaciones de pasaje Magallanes al 3400.

Por último, los otros dos homicidios y otras dos tentativas, que ya se le habían imputado en un primer momento, fueron cometidos alrededor de las 6 de ese día en el interior de un departamento del octavo piso del edificio ubicado en calle 25 de Mayo al 1600. El homicida ingresó al edificio con la tarjeta magnética de acceso que se encontraba en su poder y dentro de la propiedad asesinó Gustavo Adrián Dusso, 45 años, su ex suegro, y su hija Camila, de 15. En tanto, a las dos mujeres que intentó dar muerte fueron Romina Macarena Dusso, su ex pareja y madre de sus tres hijos, y a María Noelia Hus –actual pareja del ex suegro del imputado, describieron en un escrito los voceros judiciales.

“Los cuatro crímenes y las dos tentativas de homicidio fueron atribuidas al imputado con la calificación de haber sido cometidos para causar sufrimiento a su ex pareja (Romina) y madre de sus tres hijos”, señalaron en la imputativa Nessier y Ferraro.

Los funcionarios del MPA informaron que el cuádruple crimen fue realizado con arma blanca: “En el caso de Oliva, el imputado utilizó dos cuchillos: uno de ellos tipo Tramontina. A su vez, en los otros tres homicidios y en las dos tentativas, utilizó un cuchillo tipo táctico”.

Los fiscales Nessier y Ferraro marcaron otro detalle: “El acusado atacó con un cuchillo a su ex pareja y a la actual pareja de su ex suegro con la intención de causarles la muerte. No obstante, las lesionó en diversas partes del cuerpo sin lograr el resultado letal por circunstancias ajenas a su voluntad”.

No quedó registrado

En relación a las denuncias previas que Romina, la ex pareja del imputado de asesinar a su familia, dice haber realizado, el fiscal Nessier abrió una incógnita: “No dudo que ella concurrió a las sedes policiales, sin embargo, esas denuncias no constan ni el sistema del MPA, ni en las dos sedes policiales en las que la joven dice haberlas radicado”.