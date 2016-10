Imputan a Alexis Caminos por el crimen de una mujer

Alexis Caminos fue imputado ayer como partícipe necesario del homicidio de Mariela Miranda, asesinada el 11 de marzo en Uriburu y Ayacucho. La víctima era mujer de Jorge Funes, considerado uno de los referentes de la facción contraria a la del barrio Municipal liderada por Alexis. Además, el juez Luis María Caterina le dictó la prisión preventiva.

La audiencia se celebró ayer a la tarde y fue precidida por Caterina. Por el Ministerio Público Fiscal estuvo Marisol Frabbro, y por la defensa, Marcos Cella.

Alexis fue detenido el viernes pasado por Gendarmería Nacional en barrio Municipal. Es uno de los hijos del asesinado ex líder de la barra de Newell’s Roberto “Pimpi” Caminos. El muchacho, según fuentes policiales, estaba con integrantes de la barra rojinegra en el barrio donde vive cuando fue apresado por efectivos federales, ya que sobre él pesaba una orden de captura.

A la vez, lo esperan acusaciones por algunos de la decena de asesinatos ocurridos este año en ese sector de la ciudad en medio de una disputa entre bandas por territorio para la venta de drogas y por el paravalanchas leproso. Uno de ellos es el crimen de Mariela Miranda, ocurrido el 11 de marzo pasado, por el que fue imputado ayer.

Voceros policiales dijeron que la detención de Alexis se produjo alrededor de las 18.30 del viernes a pocos metros de su casa, en Lamadrid y Alice, en el barrio que es conocido como Pimpilandia o Fuerte Caminos. Según una versión, Alexis se desplazó unos pocos centenares de metros hasta la comisaría 11ª y amenazó a los policías que estaban allí para luego retirarse. “Entonces, se dio aviso a Gendarmería, que lo detuvo de inmediato”, dijo un vocero del caso.

En los últimos días, el nombre de Alexis se meneó en las crónicas policiales. En la mañana del pasado jueves, efectivos provinciales llegaron al barrio Municipal en medio de tres allanamientos pedidos por la Fiscalía de Flagrancia que derivaron en la captura de un hombre de 54 años luego de que le hallaran una pistola en su domicilio. Fuentes del caso dijeron que buscaban armamento aunque a la vez admitieron que pretendían arrestar a Alexis, quien según diferentes fuentes no dormía en el barrio desde hace varios meses aunque era visto de manera frecuente allí. “Ayer hubo movimientos en el barrio. Alexis anduvo de acá para allá con bolsas; llevaban y traían cosas. Se ve que algo de los operativos sabía. Es increíble que la Policía no pueda encontrar a un chico que todos conocen y no se puede mover de su casa por la cantidad de enemigos que tiene”, había dicho el jueves pasado un vecino del Municipal sobre los movimientos que se habían observado un día antes y que dispararon los procedimientos.