Imhoff: titular en Racing 92

Después de un breve descanso en Rosario para pasar las fiestas junto a su familia, el rosarino Juan Imhoff regresó a París para volver a la actividad con Racing 92. El back formado en Duendes será titular hoy el duelo ante Munster de Irlanda por un encuentro de la primera fecha por la Copa de Europa que había sido postergado. Lo llamativo es que Imhoff se ubicará como fullback.

En el Stade Yves-du-Manoir de Colombes, desde las 12.45, Racing 92 se medirá con Munster de Irlanda. El choque entre el equipo francés e irlandés había sido pospuesto por la muerte del entrenador de Munster, Anthony Foley, en la vísperas del duelo inicial, el 15 de octubre de 2016.

En el conjunto parisino no será de la partida el otro rosarino del plantel, Manuel Carizza. Racing 92 está último en el Pool 1 del certamen, con tres derrotas en igual cantidad de partidos, mientras que Munster está segundo con dos victorias y una derrota.

La formación de Racing presenta muchos cambios. Jugarán varios rugbiers que no son habitualmente titulares, además la cinta de capitán la llevará el kiwi Chris Masoe. Además, entre los suplentes se destacan los neocelandeses Ali Williams y Dan Carter.

Después de ponerse al día, el equipo de Imhoff y Carizza jugará de local el próximo sábado 14 ante Leicester Tigers por la 5ª fecha de la Copa de Europa.

En tanto, en Francia se disputará la decimosexta fecha del Top 14, y el compromiso de Racing 92 ante Bayonne se postergó para el próximo 11 de febrero, jornada que hay ventana por la disputa del Seis Naciones.

La 16ª fecha comenzó ayer con el triunfo de Montpellier sobre Bordeaux por 31 a 26; en el ganador se destacó la tarea del sudafricano Francois Styen autor de 16 puntos (cuatro penales y dos conversiones).

Hoy continúa la acción con los siguientes encuentros: Brive vs. Grenoble; Pau vs. Lyon y La Rochelle vs. Castres. Mañana juegan: Stade Francais vs. Toulouse y Clermont vs. Toulon (transmite Espn 3 desde las 16.30). Las posiciones: Clermont, Montpellier (*) y La Rochelle 46; Toulon 41; Castres 39; Toulouse 38; Bordeaux 37; Racing 92 36; Pau y Stade Francais 33; Lyon 28; Grenoble 18 y Bayonne (*) 16. (*): un partido más.