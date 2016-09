Imagen de la Virgen conmueve a fieles de Santa Fe

Los ochenta hombres que participaban durante el fin de semana pasado de un retiro espiritual en la ciudad de Santa Fe vieron lo que parece ser la silueta de la Virgen de Guadalupe en una hostia consagrada, y las imágenes captadas con celulares se viralizaron rápidamente en las redes sociales.

“Todos coincidimos en que veíamos la imagen de la Virgen de Guadalupe en la hostia consagrada, que permaneció por unos instantes y luego se desvaneció”, contó el sacerdote Olidio Panigo, de la Basílica de Guadalupe.

Panigo, quien dirigía el sábado la exposición al Santísimo al momento de la manifestación, le pidió a los presentes que guardaran reserva de lo que vieron, pero el domingo, a las 11, en una nueva oración de Adoración la imagen volvió a aparecer, en la misma hostia y del mismo modo.

El grupo sacó fotos con celulares, la imagen se viralizó por redes sociales y en cuestión de minutos, la capilla de la casa de retiros Nuestra Señora de Guadalupe (en Piedras 7100) se llenó de vecinos que se acercaron a mirar.

“Podría decirse que era un juego de sombras dentro de la hostia pero se vio con nitidez, los dos días y en diferente horario”, detalló el sacerdote.

La imagen se desdibujó con el correr de las horas, mientras se realizaba una oración de Adoración. Ahora la hostia permanece en el Sagrario de la casa de retiros y de acuerdo al sacerdote, no tiene ninguna alteración, según señala el diario El Litoral en su página web. “Hay quienes piden ver la hostia pero no tiene nada en especial, nada extraordinario”, agregó.

Panigo, delegado episcopal en la Basílica, se reunió con el arzobispo José María Arancedo para contarle lo sucedido. “No es una aparición, sino un signo especial para quienes participaron del retiro, no es algo que tengamos que exponer para la veneración pública porque fue algo del momento que vivieron los presentes y que después se desvaneció”, dijo el sacerdote.

Panigo, a cargo de la Basílica desde hace una década, pide cautela, pero vive la manifestación con intensidad.

Irene Mamaní, quien atiende la Santería de la Basílica de Guadalupe, dijo que el sábado recibió la imagen en el grupo de Whatsapp del Santuario y se acercó a mirar.

“Nos pidieron que no vayamos todos juntos sino en parejas o de a tres y vi lo mismo que todo el mundo: la imagen reflejada en la hostia, que se veía clarísima”, expresó.

Irene interpretó la manifestación como un mensaje para el sacerdote. “Creo que se le manifestó a él, para agradar su fe y en reconocimiento de todo lo que hace. Porque siempre tiene la palabra justa en el momento preciso”, destacó.

Panigo, por su parte, pidió no caer en sensacionalismos y destacó la experiencia como privada. “Fue algo en el momento de adoración que no es más importante que la presencia en Guadalupe todos los días, algo especial para quienes participaron, para renovar las fuerzas a partir de la situación de cada uno para volver a lo cotidiano, no cambia nada”, concluyó.

