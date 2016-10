Ignacio Scocco hizo un rato de fútbol

Se sabe que Ignacio Scocco está haciendo un gran esfuerzo para llegar al Clásico del domingo. Por eso, más allá de que las perspectivas no eran buenas respecto a su participación, aún no está descartado. Y hasta algunos se ilusionan con que pueda estar, al menos, en el banco de suplentes. Ayer por la tarde, Nacho hizo un rato de fútbol en la práctica que tuvo lugar en Bella Vista y aunque hoy lo volverán a exigir, es un hecho que estará entre los concentrados.

En tanto, Mauro Matos también participó del ensayo futbolístico y se perfila para ser titular ante el Canalla. Además, el entrenador leproso ubicó a Maxi Rodríguez desde el arranque y mantuvo a Franco Escobar y a Nehuén Paz entre los titulares.

Toda la atención estaba puesta en el ataque leproso. Y Osella decidió ayer que Matos, recuperado de una tendinitis que lo tuvo a maltraer durante cuatro semanas, jugara desde el arranque. Aunque después fue reemplazado por Scocco en los últimos minutos de la práctica. Y esa parece ser la única duda para el domingo, aunque sería el ex San Lorenzo quien tendría la chance de ser titular ante Central. Y a Nacho lo volverán a evaluar en las próximas horas y recién entonces se tomará una determinación.

De igual forma, el ingreso de Matos o Scocco implicará la salida de Víctor Figueroa. En consecuencia, Joel Amoroso regresará a su posición de volante por derecha. Pero no será esa la única variante para el clásico: Maxi Rodríguez hizo 30 minutos ante Gimnasia en buena forma y su vuelta al equipo será un hecho. Y lo hará por Héctor Fertoli.

Además, Osella ratificó a Franco Escobar entre los once pese a que el uruguayo Fabricio Formiliano ya se encuentra a disposición. El juvenil tuvo un buen partido frente al Lobo y el cuerpo técnico tendría decidido darle una nueva oportunidad. Lo mismo que con Nehuén Paz, quien tendría una nueva chance como lateral izquierdo. Vale aclarar que no está a disposición Germán Voboril, quien arrastra una distensión en el aductor, y que Leandro Vega no se sintió cómodo en ese lugar la semana pasada.

En consecuencia, el equipo para el clásico incluiría a Luciano Pocrnjic; Luis Advíncula, Franco Escobar, Néstor Moiraghi, Nehuén Paz; Facundo Quignón, Diego Mateo; Joel Amoroso, Mauro Formica, Maxi Rodríguez; Mauro Matos o Ignacio Scocco. El plantel entrenará hoy en Bella Vista por la mañana y al mediodía hablará Diego Osella.

Ritual leproso

Como en cada previa al clásico rosarino, los hinchas de Newell’s le dieron vida ayer a un nuevo banderazo en el Parque de la Independencia. Así, más de 20 mil simpatizantes leprosos repitieron esta tradición y se dieron cita desde temprano en el Marcelo Bielsa para darles el apoyo a los futbolistas rojinegros antes del partido del domingo ante Central en Arroyito. También hubo una convocatoria de las filiales leprosas en Buenos Aires en el Obelisco.