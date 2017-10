Ian Anderson vuelve para deslumbrar

En 1967 nació en Luton, al sur de Londres, John Evan Band and McGregor’s Engine, una formación que desapareció casi tan pronto como comenzó, pero que puso los cimientos para que Ian Anderson, Mick Abrahams, Glen Cornick y Clive Bunker creasen Jethro Tull sobre finales de ese mismo año.

A lo largo de la historia, la emblemática banda Jethro Tull, cuyos inicios se encuentran en el famoso Marquee Club londinense donde se convirtió en el nuevo paradigma del blues británico underground, no paró de tocar, independientemente de las inevitables idas y vueltas, hasta su disolución en 2014.

Más allá de eso, su líder indiscutible, el cantante y flautista escocés Ian Anderson, que el pasado mes de agosto cumplió 70 años, sigue recorriendo los escenarios del mundo con su majestuosa música, repasando, con otra formación, lo mejor de Jethro Tull, como lo hará esta noche en Rosario.

La histórica banda siempre fue liderada por Anderson, que es el autor de prácticamente todas las canciones del grupo. De hecho, Jethro Tull se comportó siempre como el apoyo de este músico, dado que es el único que ha estado en toda la historia de la banda desde el primer disco hasta 2014.

Jethro Tull tiene en su haber 60 millones de placas vendidas y 2.500 conciertos en más de 40 países, al tiempo que el último álbum de estudio de Anderson es Jethro Tull-The String Quartets, donde vuelve sobre clásicos de la banda, un disco que fue lanzado al mercado internacional en marzo este año, y en el que está acompañado por el Cuarteto de Cuerdas Carducci, conducido por John O’Hara.

En la actualidad, la banda que acompaña a Anderson (flauta, voz y guitarra acústica), está integrada por Florian Opahle (guitarrista), Scott Hammond (baterista), el referido John O’Hara (piano, acordeón y voz) y David Goodier (bajo y voz).

La gira sudamericana que trae a Ian Anderson y sus músicos de regreso a la ciudad tras su primera venida como líder de Jethro Tull hace algunos años, incluye en su recorrido Brasil (Porto Alegre, San Pablo y Belo Horizonte) y Uruguay (Montevideo), además de los recientes shows del viernes y anoche ofrecidos en el porteño teatro Gran Rivadavia.

Ian Anderson se presentará este domingo, a partir de las 21, en el Auditorio Fundación Astengo, de Mitre 754, en el marco de la gira mundial The Best of Jethro Tull by Ian Anderson. Las entradas tienen un costo que arranca desde los 560 pesos.