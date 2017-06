Hubo dos choques en cadena en Circunvalación esta mañana

Dos choques en cadena con heridos hubo esta mañana sobre la avenida Circunvalación, con visibilidad reducida pro niebla. En el cruce con bulevar Oroño impactaron cuatro automóviles que circulaban por el mismo carril, y dos personas sufrieron heridas leves. Otro fue entre Ovidio Lagos y Oroño, del que participaron tres automóviles y un camión, también con lesiones menores. Los dos accidentes ocurrieron alrededor de las 8 de la mañana. Uno de los hechos involucró a un colectivo con un Peugeot y el otro episodio ocurrió entre un Fíat Uno y un Ford Ka. El conductor del Peugeot habló esta mañana en Radio 2 y explicó que venían en fila y “no se veía nada”.

🚩🚩 Precaución sobre Av. Circunvalación al Sur… La visibilidad es de 200 mtros. @RosarioDirecto pic.twitter.com/1kbz8lu5ot — M. Belén Salvañá (@Belitaonline) 13 de junio de 2017

