Hubo cruces por la incorporación de escuchas: ¿cuáles son los diálogos?

Cuando “Claudio Cantero” fue asesinado, la mayoría de sus allegados ya tenía el teléfono intervenido y a los policías de la División Judiciales detrás. Por eso, la primera reacción de los familiares del Pájaro durante la trágica madrugada del 26 de mayo de 2013, cuando dos pibes lo atacaron a tiros en la puerta de un boliche, quedó registrada. Algunos de esos audios, y otros de los días siguientes donde mencionan a los presuntos responsables y la toma de represalias, fueron incorporados en la jornada de este martes en el juicio que se le sigue a la banda de Los Monos. La producción de esa prueba se realizó ante la presencia de la testigo protegida V.R., miembro de la Agencia Federal de Informaciones (AFI- ex Side), quien diligenció las escuchas. Sin embargo, la incorporación de ese material en el juicio generó un intenso debate entre las partes, ya que los defensores resaltaron que la mayoría de las personas que conversan por teléfono no están identificadas y que la agente secreta entregó las grabaciones en CD, sin conocer su contenido.

Durante el debate, la agente de la AFI, quien solicitó que se vacíe la sala de periodistas y público en general para preservar su identidad, reiteró que el contenido de las escuchas le era totalmente desconocido, ya que su función era diligenciarlas y entregárselas en CD “inviolables” a la División Judicial. No obstante, para que la Fiscalía pueda incorporar el contenido de las mismas en el juicio debió quedarse como testigo idónea, a lo que la defensa se opuso sin éxito.

El defensor Fausto Yrure le recordó al fiscal Luis Schiappa Pietra que fue la Fiscalía la que desistió de realizar pericias de voz en todas las escuchas y solo lo hizo en una porción, cuyos resultados positivos fueron mínimos. Por eso pidió que solo se reproduzcan las que estaban identificadas. Con el mismo criterio se explayó Carlos Varela, aunque con tono irónico. Dijo que si se podían escuchar conversaciones sin saber a quiénes pertenecían “podríamos tropezar con la novia de un fiscal o de un ministro”, en referencia al fiscal Gonzalo Rodrigo o el ministro Pullaro.

Algunas escuchas se vincularon con el momento posterior al crimen del Pájaro Cantero, en la madrugada del 26 de mayo de 2016. Todas sobre el teléfono atribuido a Monchi Cantero.

DIÁLOGO 1 (ATRIBUIDO A MONCHI CANTERO Y GORDO SALOMÓN)

—Gordo, le pegaron al Pájaro un par de tiros, está en el Roque Sáenz Peña.

—¿Al Pájaro? ¿Quién?

—Si supiera…

DIÁLOGO 2 (ATRIBUIDO A MONCHI CANTERO Y EL VIEJO CANTERO)

—Máximo

—¿Y, Monchi, no saben nada?

—No, está acá adentro, no, no sabemos nada. Sé que le dieron un par de tiros.

—¿Adónde le pegaron, no sabés?

—No, no sé, supuestamente el Rengo dice que le dieron un par en las gambas y tenía uno por la oreja.

—¿Y no saben quién es?

—No, no sabemos, los pibes dicen que era una moto, después otro dicen que una chata, otros que un auto.

—Eh llegó la Cele? Fijate si llega la Cele.

—Sí ya ahí llegaba ya estaba acá nomás cerquita.

—Dale y nada yo estoy acá en la (no se entiende).

—Beso.

DIÁLOGO 3 (ATRIBUIDO A MONCHI CANTERO Y EL VIEJO CANTERO)

—Monchi.

—Ey, murió Pájaro.

—Fijate la Cele (Celestina, madre de los hermanos Cantero), Monchi.

—¿Cómo?

—Fijate la Cele.

—Si, si estamos acá con Guille, la estamos esperando.

—Dale.

DIÁLOGO 4 (ATRIBUIDO A MONCHI Y UN DESCONOCIDO)

—Ey sí decime

—Dice que coso, el que sabé, lo guacho eso, estaba mi señora afuera (del boliche Infinity) dice que se pensó que era para ella, dice que eran los soldados de aquél gil boludo.

—Listo, averiguá bien quién fue de los que gatillaron.

—Mi señora lo vio a Macaco.

—¿Macaco fue?

—Lo vio a ese, pero dice que bajaron cuatro.

—¿Macaco estaba con ellos?

—Sí, Macaco era uno de ellos, ella los conoce, si se pensó que era para ella y cuando empiezan a tirar ella se metió corriendo para adentro.

—Listo

DIÁLOGO 5 (ATRIBUIDO A MONCHI Y EL POLICÍA CHAVO MACIEL, YA CONDENADO EN JUICIO ABREVIADO)

—Chavo

—Que hacé loco, ¿es verdad lo que me dijeron?”

—Sí.

—Uh loco, te acompaño el sentimiento, ¿qué pasó?

—En la puerta de Infinit le pegaron, supuestamente fue el Milton, le pegaron 4 o 5 tiros.

—Uh que gil de mierda ese.

—Encima él había ido con unos pibitos que no saben nada, con un cuñadito mío, el hermano de mi mujer, a ese le pegaron 2 tiros al pibito y a otro que estaba ahí, de acá a la vuelta de mi casa, que no… que no son de la noche, le dieron, a ese no sé cuántos le dieron, lo estaban operando, le habían dado en la cara, por todos lados también.

—O qué mal ahí, el Milton César o el Damario.

—Supuestamente estaba Milton, eran cuatro piernas, eran Milton César y Macaco, dice que son los que gatillaron, bajaron dos gatillando.

—Que mal ahí boludo, que mal ahí, que guacho gil de mierda”.

—Él justo se había bajado del auto y estaba meando ahí, justo le cayeron ahí, no le dieron tiempo a nada

—Él tenía problemas Milton con él. No.

—No, se ve que estaba esperando que llegue alguien y lo vieron que llegaba primero él regalado. Bah, no llegó primero, llego casi último, llegó porque el Guille había estado ahí… había estado ahí un ratito antes, cinco minutos antes, lo estaba esperando y como no venía se fue. Al ratito le pegaron ahí.

—Lo que vos necesites contá conmigo loco, lo que sea que vos necesites avísame no hay problema loco.

—Dale no pasa nada, escuchá lo único que sí trátame… si te llegas a enterar qué dicen estar en algún lado avísame.

—Sí loco, sí, olvídate. Ese guacho bastardo, olvidate, lo que vos necesites si hay que… algo lo que tenga que hacer, tranquilo loco, espera que pase el luto ahora, y después bien, vos sabes loco, yo no te voy a andar diciendo, espéralo, hay cosas que se comen fría y son mejores.

—Listo, dale quédate tranquilo nosotros sabemos qué esperar.

—Dale, lo que necesites contá conmigo.

—Listo.