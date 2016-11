Alerta en el sector de la carne: hubo 32 despidos en el Swift

Unos 32 trabajadores del frigorífico Swift, de Villa Gobernador Gálvez, fueron despedidos por motivos de reestructuración, según esgrimió la empresa de capitales brasileños. Desde el Sindicato de la Carne descartaron que se trate de despidos masivos y aseguraron que la empresa garantizó que no habrá futuras desvinculaciones. De todos modos, el secretario adjunto del gremio trazó un panorama desalentador sobre la situación que vive el sector, donde cayó la cantidad de animales que se comercializan por día.

“Anualmente, la empresa hace una reestructuración. Se corrió la bolilla de que eran despidos masivos, pero no fue así. Fueron 19 personas de nuestro gremio y 13 de la parte jerárquica, pertenecientes a la empresa y oficinas”, explicó Jorge Stange, secretario adjunto del gremio.

Según explicó a este diario, de los cesanteados afiliados al sindicato, 10 estaban a punto de jubilarse por lo que acordaron una suma de dinero “para esperar la jubilación en casa”. Otros 6 son mecánicos que fueron indemnizados, además de dos mujeres que pertenecían al área maternal, que la empresa cerró con la promesa de reabrirla en un plazo de 17 días. Por último, despidieron a un muchacho que trabajaba en el comedor.

“La empresa comunicó que se terminaron y que no va a haber futuros despidos. Cuando hay una variante de ajuste, siempre son los obreros y trabajadores los afectados”, aseguró Stange, quien sostuvo que desde que fueron entregados los telegramas, el viernes y sábado pasado, no recibieron ningún tipo de consulta o inquietud de parte de los trabajadores

Crisis

“La empresa argumenta que han caído muchísimo las ventas y también el consumo. Esto pasa no sólo en la cámara exportadora sino también en la cámara de consumo. La crisis en la industria se está sintiendo. Un frigorífico exportador como Swift tenía una matanza de 1.600 a 1.700 cabezas diarias, y hoy está en 1.300 ó 1.400. Esas 300 ó 400 cabezas diarias resienten dentro de un frigorífico como ese”, expresó el dirigente.

Stange, a pesar de ese panorama, se siente optimista. “Por el momento, no tememos por más cesantías. La empresa dijo que no habrá despidos ni suspensiones. Pero esto es el día a día. Hoy estamos rogando que no llueva. El otro día no podía llegar la hacienda porque no podían salir del campo, y terminaron dando una semana de vacaciones. El sindicato, tanto los delegados de planta como la comisión directiva, está en estado de alerta por cualquier circunstancia. Pero creo que no habrá más despidos ni suspensiones de los trabajadores. Hoy por hoy, puedo decir esto. Vamos a ver qué pasa más adelante. Ante cualquier duda que tenga la gente, que se arrime al sindicato, ahí va a tener respuesta de como está la situación en todos lados”, detalló el gremialista al evaluar la situación.

Echados y baleados

Cuatro integrantes del Sindicato de Recolectores de Residuos sufrieron heridas de bala de goma al ser reprimidos por la Policía en Roldán. El incidente se produjo ayer a la mañana, mientras los trabajadores se concentraban frente al corralón de la Municipalidad de esa localidad para protestar por el despido de seis compañeros. Agustín Galarza, miembro del sindicato rosarino, dijo a los medios: “Nosotros llegamos a la ciudad para reclamar por seis compañeros que fueron despedidos. Fuimos a hablar con el intendente, “En un momento, llegó un grupo del Cuerpo Guardia de Infantería. El comisario nos dijo que nos teníamos que ir de ahí. Le expliqué que se trataba de un problema gremial y sin vacilar empezaron a reprimir. Tuvimos cuatro compañeros heridos. Tres de eso cuatro son del grupo de despedidos”, agregó.