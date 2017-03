Portuarios lanzan paro tras la muerte de un operario

“Los compañeros antes venían a trabajar en ojotas”, contó a El Ciudadano el secretario general de los trabajadores portuarios locales, César Aybar. Para el sindicalista en los últimos años se mejoraron las condiciones de higiene y seguridad en las terminales del Gran Rosario, pero el optimismo de Aybar contrastó con la noticia de que Pedro Fita, un portuario de 27 años, falleció este domingo al mediodía, lo que llevó al gremio de 1.200 trabajadores a parar por 24 horas la actividad en las terminales de Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Arroyo Seco y Alvear. Fita fue alcanzado por una ventana de la grúa de un buque el jueves por la tarde mientras descargaba junto a otro trabajador rieles para la extensión del ferrocarril Belgrano Cargas en la Terminal Puerto Rosario SA. Aún con casco y demás elementos de seguridad, el grueso trasparente cayó desde 15 metros y lo golpeó duro. El impacto también alcanzó a Arnaldo G., de 48 años, otro operario que, al cierre de esta edición, se mantenía estable en el sanatorio Mapaci siendo atendido por un traumatismo de cráneo y demás heridas menores. Este lunes la fiscal Valeria Piazza Iglesia recibirá informes de la Policía de Investigaciones (PDI) y evaluará las responsabilidades en el accidente. El paro regirá hasta la medianoche y afectará la operatoria de los puertos por donde sale el 80 por ciento de la soja y derivados de Argentina, según la Bolsa de Comercio de Rosario.

De luto

En diálogo con este medio, César Aybar explicó que la medida de fuerza busca acelerar el esclarecimiento de la muerte de Fita. “En 40 años de trabajo nunca vimos algo así. Es una tragedia porque hemos mejorado tanto en la concientización de los elementos de seguridad y los protocolos para cuidarnos”, contó.

El jueves cerca de las 15 Fita estaba descargando rieles de un buque en la Terminal Puerto Rosario SA cuando una ventana de la grúa del barco le cayó en la cabeza. Fue hospitalizado en el sanatorio Los Alerces, donde ayer pasadas las 12 falleció. Arnaldo G, de 48 años, también recibió el impacto y fue derivado al Sanatorio Mapaci.

Según Aybar, el hecho es inédito en la terminal que calificó como de “las mejores protegidas”, a partir del trabajo permanente de los comités mixtos de higiene y seguridad. “Fue un defecto de la grúa del buque. No estaban descargando con las grúas de la terminal. Estas últimas son fiscalizadas a diario y los propios trabajadores cumplen un protocolo de prueba que si no les da okey no se suben”, explicó Aybar.

Desde la Fiscalía indicaron que momentos después del accidente personal de la PDI tomó testimonios y pruebas, incluyendo las declaraciones del conductor de la grúa. Este lunes el caso llegará a la Unidad de Homicidios Culposos.

Aybar insistió en esperar el accionar de la Justicia y mientras evaluar aumentar las medidas de seguridad. “La empresa (por la terminal rosarina) invirtió pero acá hubo falta de mantenimiento del buque y fiscalización”, concluyó.

Impacto

Según informó el año pasado la Bolsa de Comercio, entre los 22 puertos desde Timbués a Villa Constitución –parte de los que paran este lunes– pasan las cargas de unos 12 mil camiones por día. En total, la producción supera las 130 millones de toneladas al año, casi un 40 por ciento de todo lo que sale del país.