Empleados de Mefro Wheels fueron recibidos por el ministro Triaca

El Ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, recibió este jueves a los empleados de la empresa Mefro Wheels y al Secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló. El encuentro se llevó adelante a partir de la gestión de los diputados provinciales de Cambiemos, Cesira Arcando y Germán Mastrocola en virtud de un petitorio presentado días atrás por la UOM ante el Ministerio de Trabajo. Además, estuvo presente la delegada del Ministerio sede Rosario, Verónica Solmi.

“El Ministro Triaca enfatizó su preocupación por la situación y puso a disposición todas las herramientas para dar apoyo a los trabajadores. El Estado debe estar presente, acompañando para que juntos podamos encontrar una solución para estas 162 familias que en este momento quedaron sin sus fuentes de ingreso”, afirmó Cesira Arcando.

En ese sentido, la legisladora del partido que lidera Gerónimo “Momo” Venegas indicó que “están trabajando de manera articulada el Ministerio de Trabajo con el de Producción y la Agencia de Inversiones en la búsqueda de una viabilidad de continuidad laboral”.

“Debemos concentrarnos en dejar de hacer política con este tema y buscar soluciones concretas. La empresa no entró en crisis de un día para el otro, fueron múltiples factores que la llevaron a que hoy se encuentre en esta situación”, continuó Arcando.

Para finalizar, la diputada provincial aclaró que “mientras se resuelve la posibilidad de continuidad, el Ministerio de Trabajo de la Nación dispondrá de los programas de empresas en crisis aunque es necesario aclarar que se debe cumplir con ciertos requisitos legales para poder acceder”.

Rubeo pide que se investigue a la patronal de Mefro Wheels

El diputado Luis Rubeo presentó este jueves un proyecto solicitando que la Fiscalía de Estado determine si el comportamiento y cierre intempestivo que hicieron los directivos de la empresa Mefro Wheels configura el delito de vaciamiento de empresa, establecido en el artículo 174, inc. 6 del Código Penal Argentino.

Además, el legislador sostuvo que “estas acciones afectan a 170 familias de los trabajadores de manera directa, a los acreedores de la empresa y por supuesto a la región en general. Y son inentendibles, ya que el propio ministro de producción de nuestra provincia dijo que era una empresa viable, eficiente, sin problemas de bienes de capital y con mercado”.

El diputado peronista especificó en los fundamentos del proyecto que “a partir de la apertura de las importaciones, la empresa fue produciendo menos, ya que en lo que va del año, se importaron 94% más de llantas. El ministro Contigiani manifestó que desde principio de año los alemanes dejaron de enviar dinero para comprar materia prima y dejaron de pagar los salarios, pese a que existe mercado donde colocar sus productos. Nosotros creemos que esto significa una clara intención de vaciar la empresa, de parte de los alemanes que están en la casa madre”.

Finalmente Luis Rubeo manifestó que “las acciones por parte de Mefro Wheels se orientaron a vaciar una empresa en funcionamiento, sustentable, y no cabe duda que tales acciones están destinadas a burlar y esconder el patrimonio de la misma, que no es otra cosa que el crédito de sus acreedores y sobretodo las deudas que tienen con los trabajadores, que no sólo perdieron su trabajo, sino que ven en peligro el cobro de sus indenmizaciones”.