El concejal Sebastián Chale se refirió al inminente desembarco de Cabify, la aplicación móvil de pedido de choferes con registro profesional que está funcionando en Capital Federal y se presentará este jueves en Rosario y exhortó al tratamiento en el Concejo. “Hoy hay un vacío legal en el funcionamiento de aplicaciones de taxis y remises. Por eso es imprescindible avanzar en normativa al respecto. No puede ser que en el Concejo se continúen postergando debates insoslayables como éste. Hace tres años y medio venimos debatiendo una ordenanza al respecto. Es imperioso avanzar en ella porque este vacío legal perjudica pasajeros y choferes”, afirmó el edil.

Acerca de la promoción de Cabify como una alternativa legal en medio de la disputa mundial entre taxistas y UBER -plataforma que conecta conductores particulares con usuarios- o Easy Taxi, el concejal aclaró: “Hoy existe un vacío que genera situaciones injustas, como el caso de algunas aplicaciones que no tributan DReI ni tienen habilitación como empresa. Pero por otro lado, al no estar regulado este servicio, el Municipio no tiene medios para monitorear su funcionamiento ¿Qué se hace si una persona tiene un reclamo, una denuncia, o si se cobra mal un viaje? La regulación es necesaria y urgente pensando en el beneficio de taxistas y usuarios”, explicó Chale.

El edil recordó también que el transporte es un servicio concesionado en Argentina: “El transporte de pasajeros en Rosario y en todo el país es un servicio público concedido, por ende, regulado por el Estado. Por tanto, un sistema autoregulado como UBER no es legal en nuestro régimen. Sin embargo, servicios que vinculan taxis y remises legales con licencia; con la demanda de usuarios, están dentro del marco normativo y pueden funcionar sin ningún tipo de inconveniente. No se puede prohibir lo que no se conoce”.

“Hay que atreverse a implementar avances tecnológicos e imponerse frente a la resistencia de algunos actores del sector; adaptar un servicio público a las nuevas tecnologías, brindando otro canal que optimice el trabajo del chofer y al mismo tiempo, una iniciativa que logre un trayecto con mayor seguridad. Por eso promovemos una legislación moderna y transparente que optimice la calidad de prestación”, manifestó Chale.

“Desde abril estamos solicitando a la comisión de Servicios Públicos del Concejo y al área de Movilidad; que se convoque a todos los actores de esta problemática para avanzar con una nueva legislación cuanto antes”, concluyó.