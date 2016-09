Hoy desembarca el refuerzo de gendarmes en la provincia

Llegó el día D, hoy es el turno del desembarco de las fuerzas federales en la provincia, el primero desde que asumió el gobierno nacional de Cambiemos. En este marco, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, encabezará sendas conferencias de prensa en las ciudades de Rosario y Santa Fe para inaugurar la puesta en funciones del refuerzo de efectivos de Gendarmería y Prefectura en suelo santafesino.

Tanto la agenda de actividades como el número de efectivos que formarán parte de este acuerdo entre la provincia y la Nación se manejó con mucha reserva y los canales oficiales del ministerio que conduce Bullrich no lo detallaron.

El Ciudadano pudo reconstruir en base a información off the récord el itinerario de la funcionaria macrista en la provincia, aunque no pudo confirmar cómo estará constituida la comitiva.

Lo cierto es que Bullrich aterrizará a las 8.30 en el aeropuerto de Sauce Viejo. Desde allí se movilizará a la ciudad de Santa Fe donde a las 9 brindará una conferencia de prensa en un lugar a designar. Por parte del gobierno santafesino estarán presentes el gobernador Miguel Lifschitz y el ministro de Seguridad provincial, Maximiliano Pullaro. También se estima que estén presentes el intendente de la ciudad capital, el radical cercano a Cambiemos, José Corral, y la diputada nacional del PRO Gisela Scaglia.

Luego de ese encuentro, a las 10, está previsto que Bullrich recorra diferentes puntos de patrullaje tanto de Gendarmería como de Prefectura para luego, a las 11, emprender viaje hacia Rosario.

Al mediodía, Bullrich dará una conferencia similar a la de la ciudad capital en el ex Batallón 121, donde además de la ministra, Pullaro y Bullrich, estará presente la intendenta local Mónica Fein.

Las primeras informaciones indicaban que en la ciudad de Santa Fe predominarán los efectivos de Prefectura y que en Rosario será dominante la presencia de Gendarmería.

Posteriormente, la comitiva viajará a Funes para visitar el destacamento de Gendarmería y los lugares donde se alojarán los efectivos federales.

Por su parte, el intendente de Funes, el macrista Diego Barreto, adelantó a Radio Dos que en esa localidad se alojarán 200 gendarmes, de los cuales 160 estarán destinados a Rosario y sus alrededores. En la jornada del martes Barreto recibió a los primeros 30 gendarmes que ya están en funciones.

Trabajo en conjunto

En la previa, el ministro Pullaro adelantó cómo será el trabajo conjunto de las fuerzas federales y la Policía santafesina: “Tenemos información de análisis criminal de lo que ocurre en diferentes puntos de la provincia. La Secretaría de Análisis (y Articulación de Procesos del Ministerio de Seguridad) trabaja permanentemente en la construcción de información: qué es lo que sucede en cada área, fundamentalmente en las nueve ciudades más importantes. En función de ese mapa del delito, se comparte la información con Gendarmería y con cada una de las fuerzas federales para coordinar un trabajo operativo en el territorio”.

“Vamos a tener un patrullaje en capas. Una primera capa que la definen los cuadrantes, es decir todos los barrios, y un segundo patrullaje que lo definen el mapa de calor de delitos; en función del tipo de delito, se define los recursos policiales. Si hay violencia, va la Policía de Acción Táctica. Si hay un delito móvil, como hurto o robo, van caminantes y la motorizada. A ese esquema de patrullaje se van a integrar las fuerzas federales”, abundó Pullaro sobre la operatoria en Rosario.

Sobre la cantidad de efectivos federales, Pullaro dijo desconocer el número: “Lo define la Nación; no depende de nosotros”.

“Si fuera por nosotros, que venga la mayor cantidad posible porque eso colabora a la tarea preventiva de nuestra Policía”, finalizó Pullaro.

“Se merece una mayor presencia federal”

“La provincia merece mayor presencia de fuerzas federales, y no solamente para determinados operativos. Tiene que haber una presencia más fuerte”, dijo ayer el ministro de Gobierno santafesino, Pablo Farías. En ese sentido, graficó: “Prefectura nacional tiene una escasa presencia en una provincia con 800 kilómetros de costa, en una de las principales hidrovías del mundo. Gendarmería va a restablecer un puesto permanente en la ciudad de Santa Fe, algo que no se daba desde hace mucho tiempo”.

Las fuerzas federales y la Policía santafesina van a trabajar en “absoluta coordinación y entendimiento”. “Vamos a estar cuidando que la relación entre las fuerzas (nacionales y provinciales) sea positiva, proactiva y que no traiga inconvenientes porque tenemos problemas delicados que solucionar”, agregó.

“Se va a hacer un trabajo no sólo reforzando la vía pública sino también en algo que venimos pidiendo hace un tiempo: la investigación de hechos que son de la Justicia federal. Nos interesa que se avance en la investigación de los delitos federales, como el narcotráfico. La estructura que tiene la Justicia federal en la provincia es muy débil y escasa; es importante que haya investigadores de las fuerzas federales colaborando en esas tareas”, finalizó Farías.