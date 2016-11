Hourcade: “Fue un año muy duro y largo”

No fue un buen año para Los Pumas. Los 13 partidos que disputaron entre Rugby Championship y las distintas ventanas, sumados a los 15 de Jaguares en el Súper Rugby, fueron un calendario muy exigente y desgastante para un plantel no tan amplio y el puesto 9 en el ranking de la IRB es un dolor de cabeza de cara al sorteo del Mundial de Japón que se realizará en Kyoto el 10 de mayo del próximo año.

Al regreso de la gira por Japón y Reino Unido, donde apenas hubo un triunfo ante los nipones y tres caídas con Gales, Escocia e Inglaterra, Daniel Hourcade y Agustín Creevy hicieron un balance.

“Fue un año duro y largo, pero de mucho aprendizaje. La teoría es una cosa y la realidad hay veces que es otra. Muchas cosas que habíamos previsto estuvieron bien y otras no. Es momento de hacer un balance, siempre pensando en positivo, y corregir las cosas que no se hicieron bien para no volver a cometer los mismos errores, y a su vez seguir mejorando todas las cosas buenas que se hicieron”, comentó el head coach del seleccionado argentino.

El entrenador tucumano destacó el esfuerzo de los jugadores, ya que con un plantel de 30 hubo que bancar una agenda muy cargada de viajes y partidos. “El esfuerzo de los jugadores fue para destacar. Fue un año tremendo con muchos partidos y viajes, a lo cual nos estamos adaptando. Era lo que pretendíamos y seguramente el año próximo sea mejor. Estamos al principio del camino y confío plenamente que esto va a terminar de buena forma en el Mundial de 2019”, resaltó.

En cuanto al último partido ante Inglaterra, donde Los Pumas no pudieron aprovechar la ventaja de un hombre de más casi todo el partido, Hourcade tuvo una mirada positiva. “Hoy retomamos nuestra confianza en el juego, jugamos mejor que Inglaterra, pero no definimos las oportunidades que tuvimos y ellos fueron muy eficaces a la hora de marcarnos puntos. Creo que ahí estuvo la principal diferencia entre ambos equipos”, analizó.

Y agregó: “Creo sinceramente que Argentina jugó mejor y siento sinceramente que no merecimos perder. Les dije a los jugadores que trataran de disfrutar y que jueguen con el corazón y el alma, lo cual hicieron durante todo el partido”.

En tanto, Agustín Creevy, capitán del seleccionado albiceleste, destacó el aprendizaje que tuvo este primer año en el Súper Rugby con un plantel contratado por la UAR que se dedicó exclusivamente a Jaguares y Pumas.

“Fue un año de aprendizaje, pero no me gusta perder a nada y tuvimos más derrotas de las esperadas, y es por eso la bronca que tengo. Creo que este equipo se esforzó demasiado y que no se den los resultados da bronca”, se sinceró.

Y continuó: “Fue un año complicado, de muchos viajes, pero creo que la camiseta no se defraudó y siempre se dejó todo. El equipo siempre estuvo por encima del resto de las cosas y sabemos que fue un año de cambio, y que la próxima temporada seguramente sea mejor”.