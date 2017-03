Horas decisivas para Musto

El futuro de Damián Musto se definirá en las próximas horas. Ante una nueva embestida de Gremio de Brasil por el pase del casildense, la dirigencia de Central envió una contraoferta a los de Porto Alegre. Si la directiva de Gremio acepta la cifra, que rondaría los 3 millones de dólares, este martes avanzarían por la contratación de Musto.

El tiempo apremia. Es que esta misma noche vence el plazo para que los brasileños presenten la lista de buena fe para la primera fase de la Copa Libertadores, ya que debutan el jueves en Venezuela ante Zamora.

Y la intención de Gremio es contar con Musto para esa competencia, Ya que deben reemplazar al volante central Walace, transferido en este último tiempo a Hamburgo de Alemania en unos 10 millones de euros.

El periodista brasileño Felipe Nabinger, reportero de Radio Guaiba (FM 101.3 y AM 720), hizo contacto con Musto ayer vía mensajes telefónicos. Y Nabinger publicó un par de frases del volante en su cuenta de la red social Twitter (@felipenabinger).

Allí, Musto reconoció que llegó una oferta de Gremio por su pase, pero que Central “pidió mucho dinero” y que estaba “esperando novedades” al respecto. Y confió también que “jugar en Gremio sería una gran oportunidad, pero no es algo que depende de mí, deciden los dirigentes”.

Si la operación no se cierra hoy, difícilmente prospere. De todos modos, existe un compromiso de la directiva canalla con Musto para que pueda emigrar a mitad de año. Aunque habrá que ver si Gremio mantiene el interés por el volante en ese momento.

Vuelta al trabajo

Tras quedar liberados el viernes pasado, cuando dejaron la concentración tras la suspensión del partido con Godoy Cruz, el plantel de Rosario Central volvió al trabajo este lunes por la mañana en el predio de Arroyo Seco. En ese entrenamiento, Paolo Montero dispuso de todos los futbolistas. Inclusive, de los que se reponían de problemas musculares, como José Luis Fernández, Gustavo Colman, César Delgado y Mauro Cetto. En cuanto a la práctica, hubo tareas físicas de mediana exigencia. Y como hoy se elevarán las cargas, hay posibilidades de que algunos de los que se están poniendo a punto, sean preservados. Por lo tanto, Fernández y Colman, que fueron titulares en la mayoría de los amistosos de la pretemporada, podrían quedar al margen del hipotético reinicio del torneo ante los tombinos. Eso está previsto para el domingo a las 21.10 en Arroyito.

“Lo que tuve fue un desgarrito”

José Luis Fernández fue uno de los “favorecidos” por la postergación de la reanudación del torneo. Es que el volante no hubiera podido jugar el viernes pasado ante Godoy Cruz debido al problema muscular del que se viene recuperando.

De todos modos, Fernández no sabe si se pondrá a punto para el domingo que viene, nueva fecha tentativa de disputa del juego ante los tombinos. Es que en la charla que mantuvo ayer con la prensa, el ex Godoy Cruz reconoció que, en el amistoso con Vélez jugado hace poco más de dos semanas, sufrió un “desgarrito”.

“Esta semana vamos a evaluar bien cómo me siento del cuádriceps, que es lo que me viene doliendo; para el viernes pasado no llegaba, no iba a jugar”, confió el mediocampista zurdo. Y agregó: “Vamos a probar esta semana; pero si no me recupero, lamentablemente tendremos que esperar una semana más”.

—Evidentemente fue un golpe muy fuerte porque fue hace dos semanas y te sigue molestando.

—Lo que tuve fue un desgarrito. La semana pasada intenté patear y me dolió, así que volví a parar. Hoy (por ayer) arranqué con el grupo. Aunque no hubo mucha exigencia. Vamos a ver cómo evoluciono en la semana.

—¿Qué tiempo te dijo el doctor Marcos Diez vas a estar parado?

—Ya hace dos semanas que estoy. Fue una ruptura producto de un golpe, no de un arranque u otra cosa. Suponemos que el tiempo de recuperación va a ser más corto que el habitual, pero dependerá como me sienta yo.

—¿Cómo llegan para el primer partido?

—Llegamos bien, tuvimos muchos amistosos y muchos días para preparar. Habíamos preparado bien la semana para enfrentar a Godoy Cruz. Creo que llegamos en óptimas condiciones.

—Se fueron Montoya y Lo Celso y cambió el técnico. ¿Pensás que el medio va a ser la zona con más modificaciones para el arranque?

—Era obvio que se iban a ir jugadores. Del Monito (Lo Celso) ya sabíamos, y el Chaco (Montoya) venía teniendo buenos partidos. Suponíamos que iba a pasar esto. Pero por suerte vino Pachi (Carrizo) que es un gran jugador, que ya conoce el club, y se va a adaptar bien. Además, hay buenos volantes atrás. No creo que sea un problema. Esperemos adaptarnos lo más rápido posible a lo que pide Paolo (Montero) y hacer un buen torneo.

—¿Qué diferencias tácticas ves en el medio respecto al proceso anterior?

—Es bastante parecido. Por ahí Paolo (Montero) pide que abramos un poco más la cancha, pero tiene ideas de juego parecidas a las de Coudet. Son cosas que ya veníamos haciendo en el ciclo anterior.

—Contra Vélez se los vio lanzar pelotazos desde el fondo: ¿es una opción o una idea antes que salir jugando?

—Si no se puede salir jugando, es una opción para saltear las líneas. Los volantes tenemos que estar abiertos para estar preparados para el pelotazo o recibir lo que baja el delantero. Está bueno tenerlo como opción cuando un equipo te presiona bien arriba.

Su visión de la huelga

“Ya todos sabemos lo que está pasando; es una situación triste y rara porque hace mucho que nos estamos preparando para el reinicio del torneo y que el otro día nos hayamos tenido que ir de la concentración fue triste”, contó Fernández sobre las idas y vueltas que se dieron en los últimos días respecto del reinicio del torneo, que finalmente fue postergado.Más tarde, el volante auriazul habló de la chance de que en caso de que se mantenga el paro de jugadores profesionales, los clubes se vean obligados a afrontar sus compromisos con futbolistas de las divisiones inferiores. “Es triste que tengan que jugar juveniles, más acá en Central con lo que representa jugar en el Gigante; es una sensación rara”, contó Fernández. Y agregó: “Nosotros nos tenemos que adaptar a la actualidad del fútbol hoy; y si está pasando esto, y tenemos que ser solidarios con los otros equipos, vamos a tener que tomar la decisión de seguir con la medida de fuerza”.