Hoppo! entona su mirada del mundo

Este sábado, a las 21, el ciclo Rosario Bajo Las Estrellas se despide del Anfiteatro del Parque Urquiza con un show internacional. Hoppo!, la banda del cantante de Café Tacuba, se presentará con entrada libre y gratuita. Además, musicalizarán Mísero Ratón y China Loop Set, el proyecto solista de Victoria Virgolini. En caso de lluvia, el concierto se postergará para mañana.

Hoppo! es un proyecto independiente formado por Rubén Albarrán, cantante del grupo mexicano Café Tacuba, junto con los chilenos Rodrigo “Chino” Aros (sitar y quenas), Juan Pablo Muñeco Villanueva (guitarras y segunda voz), el baterista y discjockey mexicano Carlos Icaza y Giancarlo Baldevenito en bajo y contrabajo.

La banda, mediante un sonido muy particular que ellos denominan “psyfolkrock”, cruza influencias de rock, psicodelia, folclore latinoamericano y músicas del mundo, desde una perspectiva original.

En Rosario estará presentando su cuarto disco, titulado Te vas al Sur, junto a una selección de todo su repertorio. “Es nuestra cuarta grabación y fue creada en el camino, estando de gira por el sur de Chile y Argentina. Es una colección de canciones que nos encantan. Me parece que nos presenta como el grupo que somos, ya con seis años de trayectoria, gozando de nuestra música y nuestra amistad”, dijo Albarrán a medios de Buenos Aires.

Hoppo! nació en 2010, durante uno de los habituales años sabáticos que se toman los integrantes de Café Tacuba. “Nuestro propósito –continuó Albarrán– sigue siendo gozar de la música y de nuestra relación. Desarrollar ideas musicales, conocer lugares y gente a los que nos acerque esta música”.

Alguna vez Albarrán definió Hoppo! como un proyecto musical con “mucho espíritu femenino”. Allí suena música latinoamericana fusionada donde, de cierta forma, se permite un reencuentro con las canciones que marcaron su infancia: reversiones de “Alfonsina y el mar”, “Zamba de Valderrama” y “Te recuerdo Amanda”, entre otras. Consultado sobre cómo conviven dentro de su personalidad los proyectos artísticos que encabeza, el músico dijo: “Hoppo! es un espacio muy libre, como los otros espacios en donde también desarrollo mi creatividad. Personalmente no me puedo crear espacios restringidos o que me incomoden”.

Esta noche, además de Hoppo! se presentará Mísero Ratón, la banda rosarina nacida a fines de 2011 que, en su música, busca y comparte sonidos mutantes que van desde el rock hasta la cumbia, con un repertorio propio y versiones.

También será de la partida China Loop Set, el lanzamiento de Victoria Virgolini en formato unipersonal, un proyecto de música en vivo que combina percusión, canto, guitarras, loops y programaciones.

El Anfi baja su telón

En enero comenzó el ciclo Rosario Bajo las Estrellas que congregó a miles de rosarinos en espacios públicos y que además sumó una heterogénea agenda de Carnaval que hoy bajará el telón con Hoppo!. El ciclo continuará el próximo fin de semana con el recital de Gabo Ferro y Evelina Sanzo (viernes 10; Explanada del Castagnino); y la presentación de Ignacio Montoya Carlotto Trío (sábado 11; Museo de la Memoria).