Herrera: “Queremos coronar esto con un título”

Germán Herrera es candidato a ser titular mañana ante Unión de Santa Fe. Aunque Eduardo Coudet todavía no dio a conocer la formación para visitar al tatengue, el Chaqueño sería el elegido para cubrir la vacante que dejará el suspendido Teo Gutiérrez.

“Sabemos que tenemos ahora un compromiso importante con Unión y necesitamos revertir la imagen que estamos dando en el campeonato”, admitió el delantero Canalla en la antesala del juego ante los santafesinos. Y luego reconoció también que “hace varias fechas que no ganamos, por eso necesitamos estos tres puntos que servirán para estabilizarnos en el torneo”.

—¿Es fácil enfocarse en el partido que viene en el torneo sabiendo que en unos diez días juegan la final de la Copa Argentina?

—Aunque digamos que no, tenemos la cabeza puesta en esa final, que la hemos buscado, y queremos coronarla.

—En el grupo hay muchos que ya jugaron la final pasada. ¿Cómo los ves? ¿Lo toman como una revancha?

—Con muchas ganas. Lógicamente que el año pasado fue una gran frustración, no sólo para los que jugaron sino también para todos los que somos hinchas. Ahora tenemos una linda oportunidad, y ojalá podamos lograr el título, que es lo que queremos.

—¿Pensás que el partido con Unión es una linda oportunidad para demostrar y ganarte un lugar ante River?

—Yo siempre me siento preparado y con mucha confianza. Este último partido no me tocó jugar, pero el anterior que era muy importante sí estuve y hasta me tocó convertir. Todos tenemos que estar preparados, cualquiera puede jugar y eso es lo importante.

—¿Esa final ante River será tu partido más importante en Central?

—Ni hablar. Jugar una final no es cosa de todos los días. Estoy muy contento de estar acá y poder disputarla. Ojalá que me toque jugar que es lo que uno quiere; pero si no me toca, apoyaré a mis compañeros como siempre lo hice.

A cortar la racha de visitante

Los auriazules no vienen realizando una buena campaña en el torneo local. Y uno de los factores para entender esta realidad, tiene que ver con el rendimiento del equipo en rodeo ajeno. Algo que no es nuevo para los auriazules, ya que también lo padecieron durante buena parte del primer semestre de este 2016. Y si bien es cierto que en algunas ocasiones Eduardo Coudet preservó jugadores (ya sea pensando en la Libertadores, en el semestre anterior, o en la Copa Argentina, en el presente), hay una racha negativa que sigue creciendo.

Ante de jugar mañana ante Unión en Santa Fe, Central acumula una serie adversa de 11 partidos sin triunfos jugando en condición de visitante por el torneo local. Esto comenzó después de que los auriazules vencieran a Colón en Santa Fe por 3 a 0, el pasado 28 de febrero, en el marco de la quinta fecha del campeonato anterior. Desde entonces, hace 279 días, los dirigidos por el Chacho no consiguieron otro éxito en rodeo ajeno por el torneo doméstico.

De los 11 partidos que contempla esta racha, el Canalla sólo rescató 5 empates: Olimpo en Bahía Blanca (1 a 1 con gol de Ruben); frente a Newell’s en el Coloso (0-0); ante Atlético en Rafaela (0-0); frente a Huracán en el Tomás Ducó (1 a 1, gol de Colman); y ante Boca en La Bombonera (1 a 1 con gol de Teo Gutiérrez).

En el resto de los encuentros, Central fue derrotado: Patronato en Paraná (0-1); San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro (1-2, gol de Ruben); Arsenal en Sarandí (0-1); Belgrano de Córdoba en el Mario Kempes (0-1); Vélez en Liniers (0-2); y Estudiantes de La Plata en cancha de Quilmes (2-3). Por lo tanto, sobre los 33 puntos posibles, Central rescató apenas 5, lo que representa un 15,15% de eficacia.

Resulta curioso además que, en esos 11 encuentros del torneo local jugando como visitante, Central no anotó en 6 de ellos, y marcó apenas 6 goles. Tres de ellos, la mitad, fueron obra de Marco Ruben, uno de tiro penal; los restantes, obra de Montoya, Colman y Teófilo Gutiérrez.

Un mix para ir a Santa Fe

Coudet todavía no definió quiénes serán titulares mañana ante Unión en Santa Fe. Pero la idea del DT para jugar este partido, correspondiente a la fecha 12, es poner en cancha a la mayoría de los que estuvieron desde el arranque el miércoles pasado en Formosa.

De esos once, hay uno que seguro no podrá estar: el suspendido Teófilo Gutiérrez. Y otro cuya presencia está muy en duda debido a que padece una molestia muscular en un gemelo: José Luis Fernández. El resto no tendría problemas para jugar mañana desde las 17 ante el Tatengue.

Con este panorama, cuando hoy realice un trabajo táctico con el posible equipo titular para jugar en Santa Fe, en cancha podrían estar: Sebastián Sosa; Víctor Salazar, Dylan Gissi, Marco Torsiglieri y Cristian Villagra; Walter Montoya, Mauricio Martínez, Washington Camacho; Giovani Lo Celso; Germán Herrera y Marco Ruben.

Otro que terminaron el partido ante el Pirata con problemas físicos menores, se mostraron muy recuperados en la práctica realizada ayer en Arroyo. Son los casos de Gissi y Lo Celso, ambos con golpes; y Villagra, que superó una molestia en un tobillo.

Damián Musto, en tanto, entrenó nuevamente en forma diferenciada. Pero la buena noticia es que ya no siente dolor en la rodilla derecha, donde hace unos días recibió un golpe. El volante central estaría en condiciones de empezar a trabajar a la par del grupo desde el lunes. Y sería tenido en cuenta por Coudet de cara al partido del domingo de la semana que viene. Ese día, Central recibirá a Lanús en horario a confirmar. Y seguramente lo hará con un once alternativo, tal como lo viene haciendo en la antesala de los últimos partidos que afrontó por Copa Argentina.

El plantel volverá a trabajar hoy por la mañana en el country. Luego, Coudet dará a conocer la nómina de los futbolistas que viajarán en micro a Santa Fe a las 17.30 para quedar concentrados.