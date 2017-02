Héroes del Monticas, y exoplanetas inservibles

Imaginemos sin estar conectados a internet a algun@ de las víctimas de la tragedia esta semana en la ruta nacional 33 (entre Zavalla y Pérez): cómo saluda por última vez, despide a sus hijos, antes de ir a trabajar a alguna fábrica del Gran Rosario, minutos antes de la tragedia; todos los días sufriendo horas arriba de un colectivo interurbano sin las condiciones necesarias, apretados, sudando, soñando, esperando el final de algo.

Ahora sí nos conectamos y buscamos con sentimientos claros los motivos y el contexto de la noticia bit.ly/2mvFrLn. Cómo estos héroes de lo cotidiano llegaron hasta ese destino. Cerca de la tragedia en Pérez existió el más importante de los talleres de reparación de vagones de pasajeros y locomotoras de Sudamérica fcca.org.ar/ciudadperez.html. Tenía más de 2.000 operarios. En espacio paralelo a este gigante taller que ya no existe hoy está esta ruta que es escenario de trágicos accidentes. Postales del abandono en ambos lados.

En la red no sólo tenemos que informarnos sino también buscar conocimiento; si pensamos (imaginamos) antes el cómo, podemos generar nuestras prioridades y fuentes. Usando la herramienta de búsquedas avanzadas, combinando palabras, encontré datos nuevos bit.ly/2mo3HQj. ¿Y en los portales web gubernamentales? Para las instituciones, la adaptación a los datos abiertos actualizados va muy lenta. Creen que así no chocan, pero pueden generar esos siniestros. En el Observatorio Vial de Santa Fe los últimos datos nos remiten al año 2014 bit.ly/2mhDTsk. ¿Y la CNRT (Comisión Nacional Regulación del Transporte? terminalrosario.gob.ar/cnrt/. Menos.

Buscar para no encontrar, pero resignarse jamás. En las radios online radioarg.com/ la noticia es nacional; la tristeza acompaña las crónicas hasta llegar a un remanso virtual en la web: decenas de asociaciones, ONGs de personas que juntaron ideas en defensa de la seguridad vial publican en sus webs, mensajes en redes sociales y, allí sí, los familiares parecen entender el dolor bit.ly/2lkB1ae. Las estadísticas son desgarradoras: una persona muere cada hora en la Argentina por siniestros de tránsito asociacionvida.org.ar/. En la red no se puede escapar nada, todo queda registrado, están las fuentes, los actores. Los Facebooks de quienes ya no están también.

Mientras busco como sin querer, el clic me lleva hacia una publicidad y de allí al nuevo descubrimiento de exoplanetas elperiodico.com/es/noticias/sociedad/que-exoplaneta-5854496. ¿Qué son?, ¿para qué sirven?, ¿por qué para los medios del mundo es la noticia más importante y la que todos replican? Esa fuerza casi lógica me obliga a pensar en este tema ahora. ¿Sólo seguirán orbitando gracias a que el ser humano está muy lejos? La importante distancia que tenemos con ellos es de unos 40 años luz nasa.gov. Y que no los afectaremos me tranquiliza. Quizás sea tan virtual el hallazgo como intentar llegar en esta vida a estos remotos lugares.

Un mensaje de un amigo me avisa del carnaval que comenzó, triste, en barrios con murgas, pomos y bombuchas; la mayoría ahora suspendidos y guardados por la tragedia. Esos reyes de la alegría no descansan hasta ver el aplauso, esperan que vayamos y saludemos al compás de sus sonrisas rosariocultura.gob.ar/la-secretaria/prensa/noticias/arrancan-los-bailes-de-carnaval. Les interesa a ellos estar en una foto en Instagram más que en la TV y luego muchos de ellos, como muchos de los que estamos en el público admirándolos, serán condenados a no conseguir trabajo, ya que lo que buscamos en la red se vende para empresas que contratan empleados technologyreview.es/negocios /53215/las-maquinas-espiaran-su-historial-en-internet/. Si saben qué buscás, entenderán como pensás.

Más cataratas de datos nos llegan y esta vez con imágenes de Macri entregando al Rey de España la orden del General San Martín. Contradicciones y nuevos ídolos generadas por el Machine Learning (la máquina de aprendizaje) bit.ly/2k9jZOw. Puede usarse para guiarnos hacia dónde ir y en algunos casos qué pensar. ¿Podrá interpretarnos y ayudarnos a viajar también al infinito? Todo parece ir tan rápido como la pobreza t.co/rv2FvO g01R. Y seguiremos inventando ídolos falsos con máquinas de aprendizaje automático que clonarán pronto el conocimiento humano. Tanto en la publicidad, como gobiernos, medios y fútbol. Mientras tanto, viajar en Monticas, con héroes de la realidad, supera cualquier tecnología y me llega vía mensaje de Whatsapp la lista de heridos internados en distintos hospitales. Un minuto de silencio; desconectados.

*Especialista en búsquedas de información en internet y buscadores. Fundador Search Engine Hacks, busquedas.net, IHR Human Search Engine.