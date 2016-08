Hebe encabezó la “resistencia”

Las Madres de Plaza de Mayo, con Hebe de Bonafini a la cabeza y junto con otras organizaciones sociales y políticas, reiniciaron las denominadas Marchas de la Resistencia, convocada bajo la consigna: “Por el derecho al trabajo, resistir sin descansar. Cristina conducción”.

Tras diez años desde la última movilización de este estilo, militantes de agrupaciones del Frente para la Victoria se congregaron a las 17 de ayer frente a la Casa Rosada para dar inicio a la protesta que durará 24 horas contra el gobierno de Mauricio Macri.

Portando una bandera que rezaba “la falta de trabajo es un crimen”, dirigentes como el secretario general de La Cámpora, Andrés «Cuervo» Larroque; y los líderes de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella; y del Frente Transversal, Edgardo Depetri; acompañaron en la movilización a la dirigente de derechos humanos.

En silla de ruedas, Bonafini realizó la simbólica primera vuelta a media Plaza de Mayo, ya que la otra mitad se encontraba cercada por el vallado a cargo de la Policía Federal: a pasos de esa reja se montó finalmente el acampe, donde los manifestantes tenían previsto pasar la noche con una vigilia.

La presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo sólo tomó la palabra ante la prensa para remarcar que el motivo de la convocatoria no era “para apoyar a las Madres, sino a los compañeros que no tienen trabajo”.

“Hay gente medio desubicada”, cuestionó, en referencia a aquellos que se incorporaron a la movilización con otros reclamos como reapertura de la paritaria docente, los juicios contra los represores o la libertad de la líder de la agrupación barrial Tupac Amaru, Milagro Sala. Y amplió: “Esta marcha no es para pedir contra los milicos, los juicios o «los vamos a ir a buscar». Es para los compañeros que no tienen trabajo. La consigna cántenla hasta quedarse afónicos”.

A medida que se acercaban más organizaciones militantes del kirchnerismo, Bonafini llamó a “marchar sin parar” hasta las 17 de hoy, cuando concluirá la protesta con una serie de discursos que brindarán el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner; el intendente de Ensenada, Mario Secco; el diputado nacional Edgardo Depetri, y el legislador del Parlasur Agustín Rossi.

Sin la presencia de sectores gremiales (sólo estuvieron presente algunos dirigentes de ATE Capital, el Sindicato de Obreros Curtidores y Ctera) o de intendentes, como cuando el Frente para la Victoria estaba a cargo del Poder Ejecutivo, el kirchnerismo estuvo representado por organizaciones como Peronismo Militante, La Néstor Kirchner, el Partido Comunista Congreso Extraordinario, Nuevo Encuentro, Miles y el Frente Transversal, además de La Cámpora, aunque el nivel de participación era acotado.

Entre los dirigentes que se pudieron ver en la marcha estaban el ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli; el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno; los radicales K Leopoldo Moreau y Leandro Santoro; el actor Gerardo Romano, y el ex director de la Side Héctor Icazuriaga.

“Macri y todo su gobierno ha pasado a ser nuestro enemigo”, insistió Bonafini en la previa de la movilización.

Por su parte, Larroque consideró que el regreso de la Marcha de la Resistencia, cuya última edición había sido en el año 2006, “es una oportunidad para que el gobierno de Macri cambie sus políticas”.

“Expresarse en el marco de la democracia es darle una oportunidad a que escuchen”, agregó.

