Hebe de Bonafini dijo que la CGT “está embarazada” de Macri

La presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, criticó duramente a la Confederación General del Trabajo (CGT), sosteniendo que “está embarazada” del presidente Mauricio Macri.

Durante una entrevista a Radio Del Plata, la dirigente reprochó con sarcasmo a la central obrera por la negociaciones que mantiene con el gobierno nacional en pos de acordar un bono a fin de año.

“Yo siempre digo que la CGT es como las solteronas de mi barrio cuando yo era chiquita. Las solteronas no se casaban y era terrible, pero siempre tenían algo y de repente estaban embarazadas. ¿Y cómo pasó? Bueno, la CGT está embarazada y va a tener un hijo. El hijo se lo hizo Macri”, expresó sin pelos en la lengua Bonafini, quien ya había criticado a la CGT en la marcha de la resistencia el 27 de agosto pasado.

En la entrevista, la dirigente había opinado que existe un pacto de no agresión entre Macri y la CGT que se amasó durante la campaña presidencial del líder del PRO, y que tuvo como hito la inauguración que el presidente hizo de una estatua de Perón en Capital Federal junto a Hugo Moyano.

Con respecto a la negativa del Papa Francisco de no venir a la Argentina en 2017, Hebe destacó que no le sorprende la resolución de Bergoglio, puesto que el presidente lo utilizaría políticamente. Además, dijo que “Macri no quiere oír lo que dice el Papa (sobre la pobreza). Quiere que el Papa lo escuche a él”.

“Para eso Macri lo tiene a Durán Barba, que todo el día le da manija. Macri habla de lo que le dice Durán Barba. Me parece bien que no venga”, valoró Hebe, quien en mayo fue recibida por el Papa en el Vaticano.