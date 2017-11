“Hay que ver qué pasó con esas autopsias y evaluar cada caso”

El presidente de la Corte Suprema de Justicia provincial Daniel Erbetta y el Ministro de Justicia Ricardo Silbertein presenciaron, en un acto en el tercer piso de los Tribunales provinciales, la apertura de sobres para la licitación de la climatización del palacio de mármol que incluirá una inversión de 160 millones de pesos dentro del Plan de Infraestructura –firmado entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo– con un presupuesto de 800 millones de pesos. La oportunidad dio marco a la profundización de otros temas como el juicio a la banda de Los Monos o la actuación del Instituto Médico Legal. Erbetta aseguró que el flamante edificio de Centro de Justicia Penal estará listo para funcionar el próximo 13 de noviembre y estimó que, por los asuetos que figuran en agenda durante esa semana, es probable que se fije fecha de inicio del juicio por la llamada megacausa a partir del 21 de noviembre. A su vez defendió la actuación del Instituto Médico Legal, en relación al cuestionamiento de algunas autopsias como la de la bibliotecaria María de los Ángeles Paris, el empleado municipal Gerardo “Pichón” Escobar o el bonaerense Franco Casco.

Si bien el objetivo de la conferencia de prensa era brindar detalles sobre la licitación, los periodistas avanzaron sobre otros temas. Uno fue la actuación del Instituto Médico Legal en autopsias de casos resonantes. “Tiene una historia bastante larga. Es llamativo tantos años y prácticamente no hubo quejas”, dijo Erbetta. Y aclaró: “Tuvimos problemas en tres autopsias concretas; por eso creo que no se puede generalizar a partir de hechos que puedan tener algún impacto negativo en lo que es la socialización a través de la prensa. Hubo inconvenientes en estas autopsias y fueron relevados, pero no se puede poner en duda la profesionalidad con el que se trabaja en el IML donde se cumplen los protocolos incluso internacionales”, detalló.

Sumó como argumento el equipamiento, la trayectoria, antigüedad y experiencia de sus profesionales. “Nosotros solamente podemos relevar como inconveniente el hecho que no se haya agregado una pericia odontológica en una de las autopsias –en referencia a la causa donde se investiga el homicidio de Franco Casco–; éste es un problema que estamos investigando”, dijo.

Dijo que la inversión que se hizo desde el Poder Ejecutivo y en parte, del Poder Judicial, respecto al equipamiento para la investigación del delito no tiene parangón. “No nos desentendemos de los problemas, nos ocupamos y los problemas que haya habido, y que tengan que ver con alguna negligencia, se canalizan por otros procedimientos que tienen que ver con la responsabilidad funcional de la persona”.

Violencia institucional

Las autopsias cuestionadas se vinculan a casos relacionados con violencia institucional. Respecto a ello Erbetta dijo: “No tengo elementos para decir más de lo que comenté. Hemos pedido informes, se han acompañado todos los elementos”, explicó. “Vamos a hablar claro, estamos hablando de médicos que tienen un prestigio, un reconocimiento. Yo, a esa sospecha, la disiparía. Lo hay que ver es qué pasó con esas autopsias y evaluar caso por caso, para que ustedes también puedan tener una aproximación a la realidad. Puedo decir muchas cosas, el tema es que lo que digo lo tengo que probar”.

También se refirió a las críticas del presidente Mauricio Macri a los horarios de la Justicia y la extensión de la feria judicial. “Hay que tener conocimiento de cómo funciona el sistema de Justicia para dar una opinión sobre las vacaciones y la feria judicial”, dijo el ministro. “Pensar una alternativa distinta implicaría no sólo una ingeniería judicial distinta”, añadió y destacó que la feria judicial también está pensada para los abogados. Esto no implica que no se puedan reducir los tiempos de vacaciones, dijo y aclaró que durante la feria también se trabaja.

En cuanto al descanso dominical, dijo que el camarista sorteado debe emitir su voto y sin lugar a dudas la decisión estará antes de fin de año.

Una obra de 160 millones

El calor que asola el edificio de Tribunales en la época estival ha sido motivo de muchas quejas, incluso llevó a los empleados a manifestarse en la puerta del edificio reclamando una solución. Silbertein explicó que hace 50 años, cuando se inauguró, los aparatos de aire acondicionado estaban previsto aunque nunca se instalaron ni se supo a dónde fueron a parar. Ahora, dentro del Plan Estratégico se dispuso la climatización del viejo edificio en la modalidad frío calor. En el acto se abrieron los sobres de oferentes a la licitación para llevar adelante la obra, que está inmersa en un presupuesto de 800 millones de pesos para la readecuación de la Justicia a los nuevos tiempos. Erbetta detalló que esta obra tiene un presupuesto de 160 millones de pesos e incluye una trabajo complementario para que la estructura soporte la instalación del equipamiento.

La conferencia dio lugar a otros temas que circulan en agenda. Uno de ellos es el lugar y fecha de inicio del juicio oral contra la banda de Los Monos. “Con la información que tenemos, los beneficios en el nuevo edificio tienen una relación de 20 a 1 en cuestiones de seguridad”, explicó Erbetta. Dijo que el Centro de Justicia Penal da garantías de seguridad superlativamente mayores que los Tribunales provinciales que tienen 4 ingresos, circulan entre 5 y 6 mil personas por día y está ubicado en un sector más céntrico. Si bien aclaró que la fecha la fija OGJ, “el 13 de noviembre el edificio está en condiciones de funcionar plenamente, con todo el equipamiento y la tecnología”. Dijo que en esa semana hay muchos feriados – el 15 es día de la ciudad de Santa Fe y el 16 asueto por el día del empleado judicial – y es probable que se fije fecha para la semana siguiente.