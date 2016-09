No al acoso: hay festival contra el bullying en la plaza Pringles

Hoy, de 11 a 16, se realizará la segunda edición del festival “Si nos reímos, nos reímos todxs”, en la plaza Pringles, por la convivencia escolar, contra el acoso y la discriminación, según la convocatoria. El encuentro es organizado por un grupo de docentes y alumnos, con el auspicio de la ONG “Libres de Bullying” y los gremios Amsafé y Sadop, entre otros organizadores.

Según explicaron los organizadores, se trata de un espacio donde niños y jóvenes serán protagonistas, manifestándose a favor de la convivencia escolar y social, contra el maltrato, el acoso y la discriminación a través de distintas expresiones artísticas como canciones, poesías, bailes, dibujos y actuaciones.

En ese sentido, también habrá un lugar de atención, es decir, un gazebo donde estarán presentes psicólogos del Instituto Municipal de la Mujer, que atenderán consultas e inquietudes.

Arístides Álvarez, director del Instituto Zona Oeste, ubicado en Sucre y Santa Fe, explicó a El Ciudadano que el maltrato sistemático entre pares, mediante abuso de fuerza, autoridad o superioridad social o intelectual, más conocido como “bullying”, es “un tema muy delicado que aqueja a la población en general, sin distinciones sociales o socioeconómicas y que en los últimos años cobró una importante relevancia”.

“Como existen hechos malos, a diario suceden muchos hechos afortunados, como por ejemplo alumnos y docentes pintando la escuela, promoviendo acciones solidarias, viajando, haciendo campamentos, organizando actividades o simplemente estudiando, instruyéndose de la mano de sus docentes”, sostuvo Álvarez.

“La mitad de los docentes no está en condiciones de atender un caso de ciberacoso. Argentina lidera el ranking latinoamericano de bullying, creo que es porque en nuestro país se visibiliza más que en otros lugares. Argentina es el país que más conexión tiene a internet de América latina”, analizó el directivo.

Y agregó: “Hubiese preferido un mayor acompañamiento desde el Ministerio de Educación. Lo importante es la prevención, es decir, que los chicos sean conscientes del riesgo al que están sometidos en las redes sociales. Que sepan configurar sus perfiles y que los adultos aprendan a usar las redes sociales para saber a qué están expuestos sus hijos. Por desconocimiento pierden el rastro, pero eso no significa invadir su privacidad”, detalló.

Álvarez sostuvo que la escuela tiene que tener un rol fundamental por ser un lugar de contención para los chicos y sobre todo porque en los establecimientos escolares encuentran adultos en quienes pueden confiar, como profesores, maestros, preceptores, tutores, entre otros.

“Las notebooks del Programa Conectar Igualdad no llegaron a las instituciones privadas. No se utiliza la tecnología en el aula. Los docentes tienen que involucrarse en las redes sociales, no negarlas”, opinó el director del Instituto Zona Oeste.

Y concluyó: “Si se usaran las redes sociales como una herramienta más, como el pizarrón y la tiza, podríamos tratar estos temas con mayor énfasis y tratarlo como prevención.

Todos los que quieran participar del encuentro pueden inscribirse a la página www.sinosreimosnosreimostodxs.com.