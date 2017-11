Hay fallo oficial: tres puntos menos

Tres puntos menos. La resolución del Tribunal de Disciplina finalmente salió este lunes y se definió sacarle a Newell’s tres puntos al finalizar el torneo por la presentación de una declaración jurada con información errónea.

La esperanza de la dirigencia leprosa de no ser sancionados quedó trunca. De poco sirvió la búsqueda de apoyo en el presidente de AFA Claudio Tapia, que alargó la comunicación de la sanción, pero no pudo evitar que salga. El boletín especial 5416 del Tribunal de Disciplina consta de 9 carillas, con una extensa crónica de las razones por las cuales se decidió sancionar a la Lepra. “Disponer al Club Atlético Newell’s Old Boys de Rosario la deducción de tres (3) puntos de la Tabla Final de Posiciones del Campeonato de Primera División”, señala el final del fallo.

Y sin entrar en detalles, el Tribunal dispuso que la falta no tuvo que ver con la fecha de presentación de la declaración jurada del mes de agosto, ya que aceptó que se hiciera posteriormente cuando se reclamó vía AFA.

La sanción se basa en que esa declaración jurada tenía información inexacta, ya que a esa fecha se le debía a los jugadores Joel Amoroso, Víctor Figueroa, Eugenio Isnaldo, Gabriel Báez y Hernán Villalba. Y si bien Newell’s presentó con posterioridad (29 de septiembre), documentación del cumplimiento de pagos con esos jugadores, en todos los casos no queda claro los tiempos y formas de la cancelación de esas deudas.

Es más, el Tribunal indica que debería sacarle 6 puntos a Newell’s, pero atenúa el fallo por ser la primera vez y porque el cambio de reglamentación complicaron a los clubes.

Newell’s ya informó que apelará la sanción. Pero son pocos los casos donde un fallo del Tribunal se revierte. Por ahora, tres puntos menos.