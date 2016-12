Hay cinco nuevos estrenos en la cartelera rosarina

La Llegada

Dirigida por Denis Villeneuve (Sicario, Prisioneros, Incendios) La llegada es una propuesta ligada a la ciencia-ficción que sitúa al director canadiense en una nueva etapa en su carrera cinematográfica. Se trata de una adaptación de la novela corta The Story of Your Life, escrito por Ted Chiang, ganador de los premios de ciencia-ficción Hugo y Nebula.

La historia comienza cuando una serie de naves alienígenas llegan a la Tierra y una experta en lingüística es reclutada por el ejército para determinar si los extraterrestres vinieron en paz, o suponen una amenaza para nuestro planeta. La mujer intentará aprender a comunicarse con los extraños invasores, poseedores de un lenguaje propio, para dar con la verdadera y misteriosa razón de la visita extraterrestre. Louise viajará hasta Montana para intentar establecer una comunicación con los “visitantes”. Juntos intentarán encontrar respuestas a este sorprendente suceso. ¿Por qué vinieron los alienígenas?, ¿cuáles son sus intenciones? Ante la amenaza de una posible guerra mundial, los líderes de los grandes países deben llegar a un acuerdo para que la situación no se complique aún más y, así, evitar un conflicto cuyas consecuencias podrían ser catastróficas.

Amy Adams, Jeremy Renner y Forest Whitaker componen los roles principales. Monumental, Showcase, Village, Hoyts.

Rogue One: Una historia de Star Wars

Rogue One es una especie de spin off de la saga Stars Wars que aprovecha aquello que estaba sugerido pero no demasiado desarrollado entre los episodios III y IV. Siguiendo la creación del Imperio galáctico, un grupo de rebeldes se une para llevar a cabo una misión desesperada: robar los planos de la Estrella de la Muerte antes de que pueda ser utilizada para darle poder al Emperador.

El Imperio Galáctico terminó de construir el arma más poderosa de todas, la Estrella de la Muerte, pero un grupo de rebeldes decide realizar una misión de muy alto riesgo: robar los planos de dicha estación antes de que entre en operaciones, mientras se enfrentan también al poderoso Lord Sith conocido como Darth Vader, discípulo del despiadado Emperador Palpatine. Esta suerte de precuela surge de la mente de John Knoll, el artista de efectos visuales de George Lucas (realizador original de la saga), quien pensó en contar la historia de los rebeldes que robaron los planes para la Estrella de la Muerte. Dirigida por Gareth Edwards, actúan Felicity Jones, Alan Tudyk, Mads Mikkelsen, Diego Luna y Forest Whitaker. Monumental, Showcase, Village, Hoyts.

Le Confessioni

Le Confessioni, el nuevo film del italiano Roberto Andó, pone como excusa una cumbre del G8 y el suicidio del titular del FMI para meterse de lleno en la polémica entre los economistas que intentan controlar a la sociedad y el humanismo, que tiene como eje central al ser humano y su bienestar.

Ambientado en Alemania, la trama del film ubica al espectador en un hotel de lujo donde se está por reunir un G8 de ministros de economía dispuestos a adoptar una medida secreta que tendrá consecuencias muy graves para algunos países.

Junto a los hombres de Estado se encuentran el director del Fondo Monetario Internacional, Daniel Roché, y tres invitados: una célebre escritora de libros infantiles, una estrella de rock y un monje italiano.

Pero ocurre un hecho trágico e inesperado y la reunión debe ser suspendida. En un clima de inseguridad y temor, los ministros y el monje afrontarán un desafío aún más profundo en torno del secreto. Los ministros, de hecho, sospechan que Salus, a través de la confesión de uno de ellos, se enteró de la terrible maniobra que están a punto de lanzar y lo instan a decir lo que sabe. Pero las cosas no resultan tan fáciles: mientras el monje se convierte en custodio del secreto de confesión, los hombres del poder, invadidos por los remordimientos y la incertidumbre, comienzan a dudar.

Le Confessioni es un drama dirigido por Roberto Andó y cuenta con protagónicos de Toni Servillo, Daniel Auteuil y Roman Polanski, entre otros. Del Centro.

El secreto de Kalinka

Dirigida por Vincent Garenq y actuada por Daniel Auteuil, Sebastian Koch y Marie-Josée Croze, El secreto de Kalinka cuenta lo que dispara la muerte al parecer natural de una niña, pero rodeada de misterio. Sólo su padre, el contador André Bambersk, intentará hallar explicaciones. Encontrará en el doctor Dieter Krombach, la pareja de su ex esposa Dany, a un sospechoso muy bien relacionado, y en Dany a un ser indolente y nada dispuesto a desconfiar de Dieter. Aislado, perseguido y abandonado, será un investigador obstinado que hará lo imposible por llegar al fondo de esta historia, no siempre respetando los estrictos mandatos de las leyes. Del Centro.

Buscando al demonio

Dirigida por Scott B. Hansen, Buscando al demonio es un film de terror en el que un estudiante decide hacer un experimento intentando contactarse con fuerzas sobrenaturales. Pero nunca espera que espíritus oscuros también quieran encontrarse con él. A Brandon siempre le gustó el terror. Así que ni bien tuvo la oportunidad de estudiar exorcismos, no lo dudó e inició una campaña online para recaudar fondos. La misma se vuelve viral y, con la ayuda de dos personas que encuentra en su camino, Brandon muestra a todo el mundo su investigación. Actúan Chris Minor y Jake Brinn. Showcase, Village, Monumental, Hoyts.