Hay alerta por 30 casos de sarna en trabajadores de un call center

Al menos 30 trabajadores de un call center ubicado en el centro de la ciudad se contagiaron de sarna. La provincia intervino el lugar y supervisa tareas de desinfección y vigilancia médica del personal. Descartaron que el origen de la enfermedad de la piel causada por el parásito microscópico llamado ácaro haya estado relacionado con la falta de higiene del lugar o de la mujer que inició el foco infeccioso. “No hay distinción de edad. Esto puede pasarle a cualquiera. Por eso, hay que extremar las medidas de prevención”, explicaron desde el Ministerio de Trabajo.

A principio del mes, la Asociación Empleados de Comercio (AEC) pidió a la provincia intervenir en el call center Dynatac Phone (Mitre al 500). Es que algunos de los 1.000 trabajadores que se desempeñan repartidos en diversos turnos en los cinco pisos de esa firma alertaron al gremio sobre un caso de sarna que supusieron tenía que ver con las condiciones de lugar.

Hace diez días la Dirección provincial de Salud y Seguridad del Ministerio de Trabajo constató el caso de escabiosis, nombre científico de la enfermedad parasitaria más conocida como sarna y, en rigor, más emparentada habitualmente con los animales que con los seres humanos.

Siempre según fuentes de la provincia, la mujer había contraído la enfermedad pero durante dos meses estuvo siendo tratada como si se fuera un cuadro alérgico común. “Es habitual para algunos médicos de ciudades grandes que no están acostumbrados a tratar con estas situaciones y confundan con alergias”, apuntaron desde la cartera de Trabajo. La joven siguió yendo a desempeñar sus tareas y terminó por contagiar, primero, a unos 30 compañeros, se informó oficialmente. Sin embargo, una fuente consultada en la tarde de ayer por este diario aseguró que ya son 60 los trabajadores (incluidas autoridades del call center) infectados.

Intervención

Desde que se constató el brote de la enfermedad, la provincia mantiene inspecciones semanales en ese edificio de Mitre al 500. Oficialmente también se informó que los inspectores se vienen reuniendo con autoridades de la empresa y certifican que se cumplan con las desinfecciones semanales.

Asimismo, aseguraron que la empresa hizo una desinfección total y alcanzó a todos los sectores a la vez. No obstante, parece no haber provocado el resultado esperado porque los casos de personas con sarna aumentaron con el correr de los días.

En ese marco, bajo un clima laboral convulsionado, y más desde que el caso tomó estado público a través de los medios de comunicación, desde la cartera laboral aseguraron que se inició una ronda de capacitación para empleados y personal sobre cómo prevenir este tipo de enfermedades y propagarlas.

El call center no dejó de funcionar nunca en estos días, pese a la preocupación que existe entre los trabajadores. La joven fue aislada al igual que algunos de los infectados, se informó oficialmente. De todas maneras, un testimonio recogido por este diario aseguró que no pocos de los 60 infectados no fueron desafectados de sus tareas y siguen yendo a trabajar porque “la empresa no quiere parar”.

Asimismo, se intensificaron algunas medidas de precaución. “Tiran mucho Lysoform y nos dieron toallitas de Ayudín para que nos lavemos a cada rato”, contó un empleado en diálogo con este medio.

“Hace 20 días hicieron una desinfección en todos los pisos pero no nos dijeron por qué. Hace unos días vinieron los de Higiene y Seguridad a decirnos que había un caso de sarna y que no nos preocupáramos. Pero resulta que después ya no era un caso, sino 20, 30 y ahora tenemos entendido que hay 60 compañeros en la misma situación”, describió el mismo joven.

Todos reciben tratamiento a base de lociones y se les aconseja utilizar alcohol en gel de manera frecuente. A la par, el Ministerio de Trabajo mantiene una vigilancia médica a los telemarketers.

“Es una bola de nieve. Se debe evitar la propagación. No sólo en el ámbito laboral, sino en el resto de sus vidas: el hogar, el club, etcétera”, describió en diálogo con El Ciudadano, el ingeniero a cargo de la dirección de Salud y Seguridad, Oscar Baronio.

El origen

“No sabemos el origen. No es una enfermedad de ciudad o de campo”, aclaró el funcionario provincial. La escabiosis es causada por un ácaro, que penetra debajo de la piel, cava túneles y deposita huevos. Es común en todo el mundo y puede afectar a las personas de todas las edades y clases sociales y no tiene que ver con la falta de higiene.

Baronio aseguró que la enfermedad no está ligada a las condiciones de trabajo del lugar. “Viene de un ácaro que produce molestias en la piel y picazón. Se transmite de persona a persona o por contacto con la ropa de un infectado: toallas, ropa de cama, etcétera. El call center tiene muchas alfombras porque es importante para el trabajo que hacen que no haya rebote de sonido. El ácaro habita en las alfombras pero no podemos concluir que el caso se originó ahí”, explicó el profesional.

Qué hacer

Para evitar el contagio de la sarna es recomendable evitar el contacto con personas infectadas, lavar la ropa y sábanas con agua caliente, no compartir ropa, sábanas y toallas. Si hay una persona infectada en una casa, se deben repetir el aspirado de alfombras, al igual que la ventilación de los ambientes. Para prevenir infecciones secundarias de la piel por el rascado se recomienda lavarse las manos a menudo, tener las uñas limpias y cortadas, y utilizar trapos mojados con agua fría para aliviar el picor.

Con poca relevancia

La prevalencia de la sarna es desconocida en Argentina. No está entre las enfermedades relevadas con celo por le Ministerio de Salud de la Nación en el Boletín Integrado de Vigilancia. Sí figuran números actualizados de botulismo; triquinosis; hepatitis A, B y C, intoxicaciones por monóxido de carbono o plaguicidas, lepra, chagas agudo congénito o agudo vectorial, leishmaniasis cutánea, mucosa y visceral, paludismo, fiebre hemorrágica argentina, hantavirosis, leptospirosis, sífilis congénita, fiebre del Nilo occidental, fiebre amarilla y carbunco cutáneo.

El gremio sigue de cerca el caso

El Sindicato Empleados de Comercio de Rosario informó que tomó intervención directa por los casos confirmados de escabiosis (sarna humana) en el call center de la empresa Dynatac Phone SA, ubicada en Mitre al 500. Desde la entidad gremial aseguraron a través de un comunicado que ellos tienen 30 casos confirmados, pero reconocieron que “posiblemente se sumen otros” en las próximas horas.

La información fue aportada al gremio a través de los delegados que integran el comité mixto de Higiene y Seguridad y también por parte de los delegados gremiales que representan a los trabajadores de esa empresa.

“La primera medida adoptada por el sindicato fue comunicar oficialmente la novedad ante las autoridades de la Dirección Provincial de Salud y Seguridad en el Trabajo, dependiente del Ministerio de Trabajo de Santa Fe. De inmediato, el organismo provincial convocó a una audiencia (el 23 de agosto) donde participaron representantes gremiales y la asesora de Recursos Humanos de la empresa, señora Carolina Fiorini”, indicó Empleados de Comercio a través de un comunicado.

“En su transcurso se aprobó la adopción de distintas medidas y controles en la empresa, y se fijó una nueva audiencia, la que se llevó a cabo este último lunes 29. En esa reunión, y según consta en el acta respectiva, se dio a conocer un listado de casos confirmados de sarna humana y otros pendientes de confirmación, y el consiguiente retiro de los empleados afectados del lugar de trabajo”, indicaron.

Una dermatóloga

“En la citada audiencia se dejó constancia, además, que en el ámbito de la empresa se contará con la presencia de la dermatóloga doctora Silvina Castagno, por toda esta semana, en el horario de 13 a 16”, concluyeron desde el gremio mercantil.

Comentarios