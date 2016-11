Hay “Agitazo” por la educación sexual

En el marco de la campaña nacional organizada por el Frente Nacional por la Educación Sexual Integral (ESI) maestros, gremios de docentes primarios, secundarios y universitarios (Amsafe y Coad) y organizaciones feministas convocan a participar hoy sábado, desde las 16, al denominado “Agitazo por el ESI”. La actividad tendrá lugar en Moreno y el río, donde exigirán la implementación de la ley 26.150 de Educación Sexual Integral, a 10 años de su sanción.

Bajo la consigna “Sin ESI no hay ni una menos”, la jornada incluirá una volanteada, radio abierta, feria de libros, espacio de arte para niñas y niños, juegos no sexistas, fútbol femenino y mixto, rincón de cuentos no sexistas, serigrafía, y la participación de la murga Modestia Aparte y el coro de la Coad.

“Desde Amsafé Rosario creemos imprescindible visibilizar el derecho que tienen todos los niños del sistema educativo a recibir la educación sexual integral en las escuelas tanto públicas como privadas. La implementación de la ESI es una decisión política del Estado. Sin capacitar a la docencia es imposible que se lleve adelante este tipo de programas. Aquel docente que va a dar los lineamientos curriculares de la ESI sin ser capacitado corre el riesgo de trasmitir en el aula sus propios prejuicios, sus propias subjetividades, sin hacer un trabajo con contenidos científicamente validados”, expresaron desde el gremio en un comunicado oficial.

Según denunciaron, los programas de capacitaciones que se desarrollaron en la provincia hasta el momento fueron insuficientes. “Una capacitación online, con pocas clases, sin que se llegue a trabajar en profundidad categorías de análisis como la categoría de género, son mecanismos insuficientes para abordar esta temática desde una lógica integradora. Es necesario desarmar patrones socioculturales tanto en el hombre como en las mujeres, correrse de la idea de la sexualidad asimilada a genitalidad, con un enfoque biologicista, y llevarla a un enfoque integral que incluya mediaciones de tipo sociohistóricos y culturales. Trabajar emociones y sentimientos que tienen que ver con los vínculos que establecemos con los otros, respetar nuestro cuerpo y a las otras personas en sus identidades”, señalaron desde Amsafé.