Hay 6 empresas interesadas en la concesión del transporte

La materialización del futuro diagrama del Transporte Urbano de Pasajeros en la ciudad avanzó ayer otro paso con la apertura de sobres de los interesados en la licitación, realizada en el Palacio Municipal, donde se develó la presentación de seis empresas –tres de ellas asociadas– interesadas en operar dos de los tres grupos de líneas en los que está estructurado el nuevo sistema. El restante grupo quedará en manos de las firmas estatales.

En el acto se conoció que la actual única prestadora privada Rosario Bus tiene intención de continuar prestando el servicio, en su caso para el Grupo 3. La oferente local reincide en el negocio luego de argumentar, en varias ocasiones, que no le resultaba rentable, por lo cual incluso se desprendió de líneas que pasó a operar la pública Semtur. A la firma rosarina se suma la Empresa Romero Sociedad Anónima (Ersa), de Corrientes, que licitó por el Grupo 2. Lo mismo hizo El Cacique, de Mendoza. Además, las compañías Recreo SRL, de Santa Fe capital, San Francisco, de San Juan, y Autobuses Buenos Aires conformaron una Unión Transitoria de Empresas que ofertó por los grupos 2 y 3.

A partir de ahora, se viene una etapa de análisis por parte de una comisión evaluadora del Ente de la Movilidad que dará paso luego –con posibles impugnaciones– al proceso de adjudicación.

El primer semestre

Desde el Palacio de los Leones, estimaron que el nuevo sistema entrará en funcionamiento durante el primer semestre del año próximo.

La intendenta Mónica Fein, quien encabezó el acto, evaluó que la presentación de las seis firmas “es una muestra de confianza a la ciudad”. “En momentos en que hay muchas dudas, tuvimos cuatro ofertas y todas las zonas tienen más de una oferta, lo que nos va a permitir analizar las propuestas y pensar en una movilidad urbana como la que soñamos los rosarinos. Es un día histórico”, calificó.

“Lo más destacable de este nuevo sistema será el aumento de unidades. Habrá líneas troncales, barriales y el sistema de pago será diferente, por franja horaria. Este será un gran desafío porque para tener un mejor sistema se necesitan mayores recursos, y estamos convencidos de que la realidad de la ciudad nos va a permitir conseguir algo que tanto soñamos”, añadió.

La promesa: mejor servicio

Por su parte, la titular de la Secretaría de Transporte y Movilidad, Mónica Alvarado, vaticinó que “la cantidad de interesados que se presentaron va a permitir encontrar una mejor alternativa, superadora a la actual”. “De eso estamos hablando, de mejorar el sistema de transporte, tener una mayor cantidad de colectivos”, agregó.

La funcionaria recordó que en el nuevo pliego se suman nuevas exigencias a los concesionarios que manejen el sistema del transporte público. “Entre otras, por ejemplo, que el ciento por ciento de los colectivos tengan aire acondicionado y accesibilidad para personas con movilidad restringida , una serie de hechos que no solamente van a hacer que se pueda viajar en forma más confortable, sino que también se espere menos y se integren más con nuevos servicios y algunas líneas barriales”, prometió.

“En la calle, todo esto se va a ver en el primer semestre del año próximo, teniendo en cuenta que hay cinco ofertas y tiene que ver con los procesos de posibles impugnaciones que aparezcan”, añadió.

Según se informó, una vez resuelta la adjudicación, el propio pliego establece un período de transición de al menos cuatro meses para la efectivización del nuevo sistema.

“Nosotros creemos que esto es muy alentador y estamos muy contentos de que los empresarios del país, porque en definitiva vemos que todas las empresas son nacionales, hayan apostado al sistema de transporte de la ciudad de Rosario”, celebró Alvarado.

Un proyecto que se propone con cambios de fondo

Entre los rasgos distintivos del nuevo sistema se destaca la distribución de los recorridos, es decir, cada grupo prestará el servicio de varias líneas que recorran diferentes barrios de la ciudad, a fin de evitar el monopolio de una empresa en un sector geográfico determinado, como ocurre hoy con Rosario Bus y parte de la zona norte.

El Grupo 1 pertenecerá a una única empresa estatal a través de una integración de las actuales Semtur y Mixta. Por eso este grupo de líneas no aparece ofertado por los concesionarios privados, ya que se excluyó de la licitación y se lo reservó para que el Estado municipal tenga una operadora testigo en el sistema Es el que tendrá a su cargo también las dos líneas de trolebús: la K y la Q que está en pleno proceso de instrumentación.

En cuanto a las características del sistema, el mismo constará de tres redes integradas: una primaria, compuesta por líneas que circularán por los principales corredores de la ciudad; una secundaria, que aumenta la cobertura de la red primaria; y una barrial, que responde a necesidades de vinculación interna de los distintos barrios rosarinos.

Según indicaron desde el municipio, la consolidación de la red será posible a través de la integración tarifaria horaria: la posibilidad de hacer trasbordo entre líneas abonando un único boleto durante un lapso determinado. El usuario pagará su boleto al inicio del primer viaje y eso lo habilitará –durante un tiempo determinado– a utilizar otras líneas para llegar finalmente a su destino. Durante el día, ese lapso se propone de una hora, y el doble por la noche.

Prometen que la tarifa no volverá a subir en 2016

En diálogo con la prensa, la titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, Mónica Alvarado, prometió ayer que el Ejecutivo local no solicitará un nuevo aumento del boleto del transporte público de pasajeros en lo que resta del año. “No estamos trabajando desde el Ente (de la Movilidad), ni la intendenta municipal en una hipótesis de aumento de tarifas”, resumió.

La funcionaria recordó que el último estudio de costos realizado por el municipio colocó el valor del boleto en 10,34 pesos, lejos de los 8,50 actuales. “Lo que hemos hecho es dar cumplimiento a las normas que indican que cada dos meses se deben realizar estudios técnicos del costo. Esto es, costos y no tarifas. No hemos enviado ningún mensaje, y no hay voluntad de hacerlo pidiendo aumento de tarifa”, afirmó. De esta manera, el gobierno de la ciudad tomó la decisión política de postergar cualquier actualización de tarifas priorizando las dificultades económicas de los usuarios.

