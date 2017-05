Hallan en Perez el cuerpo calcinado de un hombre

El cuerpo de un hombre de entre 25 y 30 años fue encontrado este domingo a la mañana semicalcinado y con signos de haber recibido múltiples puñaladas. El cadáver fue hallado en Camino de los Incas y Chajá. Según datos aportados por las pesquisas, en principio ese contabilizaron al menos siete heridas de arma blanca. Intervino en el lugar el gabinete criminalístico de la Policía de Investigación (PDI), el fiscal Rafael Coria de la Unidad de Homicidios y bomberos de Pérez. El cuerpo fue remitido al Instituto Médico Legal m(IMPL) para que se le efectúe pericia dactilografica y así lograr su identificación. Según indicios primarios de los médicos, las quemaduras se produjeron luego del fallecimiento.

