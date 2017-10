“Hacemos y transformamos sin corrupción ni clientelismo”

A pocos días de las elecciones del 22 de octubre, el candidato a concejal por el Frente Progresista Cívico y Social Pablo Javkin, llamó a los vecinos a respaldar con su voto la consolidación de un proyecto político “que garantiza el acceso a lo público y hará lo que falta a lo rosarino, porque siempre tuvimos que pelear por lo nuestro y lo hemos hecho con orgullo y dignidad”, dijo y aseguró: “Seguiremos transformando la ciudad sin corrupción ni clientelismo, con sensibilidad y compromiso social”.

Javkin analizó que “hoy los rosarinos están seguros cuando se trata de acceder a la educación pública, a la salud pública, al transporte público, a lo que es de todos”. En ese sentido, amplió: “Esto no es casualidad: fuimos haciendo juntos un montón de cosas para progresar. No se trata de promesas o teorías sino de realidades cotidianas y palpables, no hay que traer a la ciudad los problemas que Rosario no tiene”.

Luego, recordó: “A mí me tocó volver de un lugar cómodo en la política. Renuncié como Diputado Nacional y vine a trabajar a la ciudad, y desde entonces tuve la oportunidad de escuchar a los rosarinos y rosarinas, de recorrer cada barrio, caminar, recibir las cartitas que te dan los vecinos. En definitiva, ver de cerca los problemas de la ciudad y hacerles frente, arremangarse, y sobre todo resolver”.

El candidato del FPCyS fue contundente al afirmar que “los cambios no se hacen relatando o comentando, y mucho menos desde un escritorio, sino laburando todos los días en cada rincón donde sea necesario. Reconociendo las demandas y garantizando derechos”. Por su parte, sostuvo: “A los rosarinos nunca nadie nos regaló nada, siempre nos costaron un poco más las cosas, siempre hubo que pelear por lo nuestro y yo propongo eso: que peleemos por lo nuestro con energía y recuperemos lo mejor que tenemos, lo que nos caracteriza. El orgullo por nuestra ciudad”.

“No quiero que el 22 de octubre el resultado de las elecciones de Rosario se festeje en un hotel porteño. Hay candidatos a quienes le guionaron toda su campaña desde Buenos Aires, e inclusive tienen su número de celular con característica de Capital Federal”, expresó Javkin. “Quiero que lo festejemos acá, que nos miremos a la cara y le digamos a todo el país que estamos orgullosos de la ciudad en la que vivimos. Sabemos todo lo que falta pero lo vamos a hacer a lo rosarino, sin corrupción ni clientelismos, con sensibilidad y compromiso social”, insistió. Por último, de cara a los comicios, exhortó a los vecinos y vecinas “a pensar en lo importante: pensar en Rosario, votar por el futuro de Rosario”.