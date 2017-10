“Hacemos obras en toda la ciudad aunque Nación no pague la deuda”

“El plan de obras que hoy tiene Rosario es el más grande que nunca haya tenido en otro momento de su historia, y no es una manera de decir: basta poner un dedo en cualquier punto del mapa de la ciudad y se encuentra una obra importante a no más de 10 cuadras de distancia”, subrayó Pablo Javkin, candidato a concejal por el Frente Progresista Cívico y Social. “Estas obras las hacemos con fondos propios, sin que Nación pague la deuda que nos corresponde y a pesar de que el kirchnerismo y el PRO no nos permitieron tomar crédito. Seguiremos transformando y defendiendo a Rosario”, dijo.

“Las obras se hacen con recursos, los recursos son los que permiten eliminar zanjas, construir pavimento definitivo, garantizar derechos. La Municipalidad está haciendo cloacas en 32 barrios y el gobierno nacional nos está ayudando en un solo barrio, el Roque Sáenz Peña, mientras que el kirchnerismo y el PRO nos negaron la posibilidad de tomar crédito para hacer obras. Es inexplicable”, insistió Javkin y recordó que la Nación le debe a la provincia de Santa Fe 50 mil millones de pesos de acuerdo a un fallo de la Corte Suprema y 2.800 millones en forma directa a Rosario.

“El federalismo es real y concreto cuando se distribuyen los recursos. Pese a que esto no ocurra, igual seguimos trabajando por Rosario y allí están la remodelación de las avenidas San Martín, 27 de febrero, Rivarola, Junín; licitamos la avenida Carrasco, el parque de la Cabecera (del puente Rosario-Victoria), el Mercado del Patio, el ex batallón 121 en zona sur -que no solo tiene un parque sino un polideportivo para que todos los vecinos puedan disfrutarlo, un polo tecnológico con dos naves donde se radican empresas y vamos a construir una escuela técnica para los oficios del futuro”, enumeró el secretario general de la Municipalidad.

“Los cambios que transforman a las ciudades se hacen con recursos y trabajando, para que los vecinos vivan mejor. No hay que ser mezquino ni negar los recursos”, señaló y en ese sentido ilustró que los 2.800 millones de pesos que el gobierno nacional le debe a Rosario representan 3.200 cuadras de pavimento. “Es necesario terminar con la vieja y mala política que impide las obras para los rosarinos”, sostuvo Javkin.

Por último, mencionó que desde su lugar como concejal -y con toda su experiencia y bagaje como funcionario, dirigente y militante- seguirá trabajando por Rosario. “Hay que conocer y entender la escala de la ciudad, que tiene 16.607 cuadras, que tiene complejidades como toda ciudad grande. Mi compromiso es defenderla en lo chiquito y en lo grande, porque es necesario llevar adelante obras grandes, chicas, medianas y enormes. Como por ejemplo los tres emisarios y el aliviador Vera Mujica que van bajo tierra, las iluminaciones con el sistema LED, las 54 obras que los rosarinos votaron en esa importantísima herramienta que es el presupuesto participativo este año y ya están en marcha”, finalizó Javkin.