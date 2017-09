Gustavo Matosas renunció como DT de Estudiantes de la Plata

El entrenador Gustavo Matosas renunció a su cargo en Estudiantes de La Plata luego de que el equipo quedó eliminado de los octavos de final de la Copa Sudamericana en manos de Nacional de Paraguay.

“Hablé con (Juan Sebastián) Verón, le manifesté que no cumplimos el objetivo por el que tenía muchas expectativas, y le comuniqué la decisión de dar un paso al costado”,”, señaló Matosas en una conferencia de prensa que brindó tras el mencionado encuentro.

El ahora ex técnico de Estudiantes de La Plata manifestó luego de la derrota por 1 a 0 frente al conjunto paraguayo: “No me gusta perder, me duele, y no soy de la idea de quedarme atornillado”.

“No tengo nada que reprocharle a los jugadores, porque no conseguir los resultados me llevaron a seguir mi camino. Ellos hicieron un gran trabajo, adentro y afuera del vestuario”, expresó.

Finalmente, Matosas dijo: “La responsabilidad siempre es del entrenador, y en lo personal no tengo problema en asumir la culpa, porque soy el jefe del barco y lo correcto es dar un paso al costado”.

Matosas había llegado a Estudiantes en junio pasado luego de un interinato de tres partidos en los que Leandro Benítez estuvo a cargo del plantel luego de la ida de Nelson Vivas y ahora el propio Benítez estará nuevamente al mando para dirigir al elenco ante San Lorenzo el lunes que viene por la cuarta fecha de la Superliga.

En tanto, hay varios nombres que empezaron a trascender como posibles reemplazantes de Matosas, entre ellos los de Gabriel Heinze, Luis Zubeldía y Juan Manuel Azconzábal.