Guerra de acusaciones entre oficialismo y oposición

Lejos de calmarse, el clima político en Newell’s se sigue calentando. Luego de lo que fue la vergonzosa y violenta asamblea del miércoles, las acusaciones de uno y otro bando no tardaron en llegar. El oficialismo culpa al bando opositor, y éste hace lo propio con los actuales directivos del club; mientras que en el medio, Fiscalía de Estado continúa analizando si valida o no el impresentable e inconcebible desenlace que tuvo la reunión en el estadio cubierto del Parque Independencia, donde se dio por “aprobado” el balance con el puñado de socios que aún quedaban dentro del recinto.

La Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) tiene pendiente dictar sentencia sobre la validez del acto y están estudiando tanto videos como testimonios.

El director general de la IGPJ, Luciano Lerme, afirmó que están elaborando un informe. “Será analizado por un fiscal adjunto. La comisión directiva entiende que la asamblea está aprobada. Nosotros tenemos que evaluar si es así o no”.

Además, reveló que fue testigo de que había policías en las puertas de acceso al lugar y también en el recinto donde se llevó a cabo la asamblea. Sobre si es posible retomar el acto, Lerme anunció: “Debemos revisar la legalidad”.

Por su parte, Daniel Giraudo, miembro de la agrupación “ADN Leproso”, radicó dos denuncias ante el Ministerio Público de la Acusación por lo sucedido. En declaraciones al programa “Procopio 830” por radio La Ocho, expresó que la primera medida que fue presentarse en el Centro Territorial de Denuncias, “para hacer una denuncia global sobre lo que ocurrió en la asamblea. Además efectué una denuncia referida a algunos inconvenientes que tuve con el vicepresidente segundo Cristian D’Amico, con testigos. Ese es un tema personal”.

“La cuestión de si se aprueba o no lo ocurrido en la asamblea pasó a segundo plano, estamos preocupados por velar por la seguridad de los jóvenes”, argumentó el Pájaro Giraudo.

“Lo que parece es que el vicepresidente es un adelantado, ve el futuro, porque decidió que la asamblea está aprobada. En ese sentido hay que decirle que la aprobación de la asamblea la define Personas Jurídicas y todavía no hubo resolución. Además es posible mostrar un video con audio donde el secretario del club y de la asamblea, el señor (José) Menchón, anuncia que la asamblea ha sido suspendida”, describió. Giraudo además contó que no sabe cómo terminó la asamblea porque recibió “un sillazo en la cabeza”.

Claro que el vice leproso también tenía lo suyo que decir, aunque en sentido contrario: “Giraudo y Ripani indicaron que fueron increpados por personas vestidas con los colores de Newell’s, encapuchados. Si algún hecho de esos ocurrió, esta comisión directiva es la primera en condenarlo y apoyarlos para que hagan la denuncia en sede judicial”.

“Lo que pasó no puede ser tomado como un hecho más. La gravedad de las palabras de algunos referentes de la oposición dejan en claro que lo que buscan es un rédito personal por encima del de Newell’s. Ayer (por el miércoles) por la tarde indicaron que habían recibido amenazas y nos apuntaron a la comisión directiva como responsables de las consecuencias”, arremetió.

Y enseguida agregó: “Sé de lo que estamos hablando porque no sólo recibí llamados telefónicos, sino que fue víctima de un intento de asesinato cuando volvía de Malvinas con mi hijo de 10 años. Me reventaron la chata con diez tiros, mi reacción no fue ir a los medios primero, fui a la Justicia a denunciar el atentado para que lo investiguen”.

Por último aseguró que “el balance está aprobado, es válido, el resto de la asamblea transcurrió en un ambiente tranquilo”. Y aseguró que “después de la batahola que fue un bochorno y una vergüenza, todo se tranquilizó, la asamblea tomó el cauce normal, lo pueden llamar a comisario Hernán Brest que puede contarlo”.