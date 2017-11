¡Grito Gigante! Central tumbó al líder Boca

Ni el hincha más optimista de Central imaginaba que luego de la tormenta que lo azotó en las últimas semanas, el Central de Leo Fernández iba a hilvanar la segunda victoria de manera consecutiva. Y más ante el rival de turno: Boca, el firme líder del torneo. Con el overol como pilcha principal, el Canalla pegó de arranque y si bien pasó sus buenos sustos, pudo haber hecho algún gol más si Rossi no lucía tan inspirado como estuvo en la noche de Arroyito.

Una victoria laboriosa. Un equipo que no pudo aprovechar el hombre de más con el que jugó gran parte del partido, pero que se entregó en todo momento en la lucha por defender la conquista de Marco Ruben.

Además, la noche no solamente trajo la victoria. Sino que le devolvió al equipo su gran goleador. El capitán lució como hacía mucho que no lo hacía. Y no fue figura solamente por el gran segundo tiempo que tuvo Federico Carrizo.

En la primera parte, el Central “made in Fernández” llevó adelante un plan de juego inteligente. Es que luego del gol tempranero de Ruben, el Canalla comenzó a presionar en la salida del Xeneize y esa presión le permitió, en varios pasajes, recuperar rápidamente la pelota. Pero el principal error estuvo en la falta de juego que evidenció durante todo el primer tiempo. Le costó muchísimo hilvanar jugadas y no tuvo generación de fútbol.

Tal fue la falta de juego que mostró el Canalla que ni siquiera pudo aprovechar la expulsión de Goltz, lo que generó un nerviosismo en el resto de los futbolistas rivales.

Ya en el complemento la cosa siguió con la misma escenografía: un Boca que hacía lo que podía y un Central sin juego que continuaba sin aprovechar el hombre de más. Pero el local, a pesar de no tener juego, hizo figura al arquero de Boca: Rossi se quedó con dos remates de Pachi y un cabezazo con destino de gol de Camacho.

Las pulsaciones fueron en aumento. Y ahí Central se ajustó el overol y destrozó cada intención de Boca. Claro que también contó con el palo de Ledesma y con algo de fortuna para terminar de sellar una merecida victoria.

Un triunfo que acerca al cuerpo técnico a la continuidad. La segunda victoria en fila después de la tormenta que quedó tras la ida de Montero. El Central de Fernández es puro resultado y dejó una imagen ganadora justo en el último partido como local antes del Clásico.

Síntesis

PARTIDO: regular. ESTADIO: Gigante de Arroyito. CAMPO: bueno. ÁRBITRO: Patricio Loustau (4). ASISTENTE 1: Sergio Viola. ASISTENTE 2: Diego Verlotta.

Central 1

Ledesma 5

Ferrari 5

Tobio 6

Martínez 6

J. L. Fernández 5

Camacho 5

González 5

Gil 4

Carrizo 8

Ruben 7

Zampedri 4

DT: L. Fernández

Promedio: 5,41

Boca 0

Rossi 7

Peruzzi 4

Goltz 2

Magallán 5

Fabra 6

Nández 5

Barrios 5

Pérez 5

Pavón 5

Benítez 4

Cardona 4

DT: G. B. Schelotto

Promedio: 4,72

GOL PT: 3m M. Ruben (RC). CAMBIOS ST: 0m M. Lovera (5) x Gil (RC), 25m J. Pereyra x Camacho (RC), 27m Espinoza x Benítez (B), 44m G. Vadalá x Peruzzi (B), 45m J. M. Insaurralde x Fabra (B). ROJAS PT: 37m Goltz (B). AMARILLAS: Gil, Camacho, Tobio, Zampedri (RC), Pérez, Peruzzi, Benítez, Nández (B).