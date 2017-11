Grinbank desiste de traer a Morrisey al país por apoyar a Kevin Spacey

El empresario Daniel Grinbank anunció que cancelará las negociaciones para traer al país, en 2018, al músico británico Morrisey por las polémicas declaraciones a un medio alemán en las que el artista defendió a personas del mundo del espectáculo con acusaciones por abuso sexual.

“Mi empresa se bajó de la oferta que hiciera para tocar en Buenos Aires el año próximo a Morrissey al haber certificado que eran ciertas sus declaraciones a Spiegel Online (medio alemán), avalando a Kevin Spacey y hechos de pedofilia”, expresó mediante un mensaje en las redes sociales.

“No nos interesa producir este tipo de artistas, con estos valores”, puntualizó.

Grinbank tomó esa decisión en medio de rumores que daban prácticamente por hecho a la visita del ex The Smiths al país en 2018, como parte de la gira de presentación de su reciente álbum, Low in High School.

Sin embargo, la figura del cantante ocupó en los últimos días las primeras planas de los diarios de todo el mundo por sus declaraciones al periódico alemán. El cantante británico abrió una polémica en torno a la andanada de denuncias sobre acoso y abuso sexual en el mundo del espectáculo, al cuestionar la acciones de “supuestas” víctimas que “siguen el juego” a pesar de que que “saben exactamente cómo es”.

Además, Morrissey remarcó que en la industria de la música ocurren casos similares a los conocidos en las últimas semanas en Hollywood y, como ejemplo, se refirió a los artistas que mantienen relaciones con sus seguidoras. “A lo largo de toda la historia de la música y el rock and roll, hubo músicos que se acostaron con sus groupies. Si repasás la historia, casi todos son culpables de haberse acostado con menores de edad. ¿Por qué no meter entonces a todos presos?”, cuestionó el cantante en una entrevista en la que además se manifestó en contra de la inmigración.

“Quiero que Alemania sea alemana. Quiero que Francia sea francesa. Si intentás que todo sea multicultural, al final no tendrás ninguna cultura. Todos los países europeos han peleado por su identidad por muchos, muchos años. Y ahora sólo la desperdician. Creo que eso es triste”, dijo.

Morrissey es famoso por sus controvertidos puntos de vista en disidencia con la llamada corrección política, lo cual lo convirtió en un atractivo entrevistado para la prensa. Sin embargo, esta vez hubo duras reacciones contra sus dichos, al punto que en las últimas horas se vio forzado a anunciar que no volverá a tomar contacto con la prensa.

“Esa fue la última entrevista impresa que hice. A menos que vean las palabras formarse en mi boca y después escuchen esas mismas palabras salir de mi boca, si no lo ven, no lo dije”, expresó el artista en medio de un show.