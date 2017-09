Grieta amarilla: Reutemann criticó a Corral y se despegó de Macri

Cada vez que reaparece en la escena pública, Carlos Reutemann es noticia. Esta vez fue a través de una carta que el senador nacional dirigió a la intendenta de Santo Tomé Daniela Qüesta. Qüesta le había pedido al Lole que intervenga ante el gobierno nacional por la construcción del nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé. El senador nacional de Cambiemos la mandó a hablar con el intendente santafesino José Corral, también en Cambiemos: “Hace mucho tiempo no tengo contacto con el presidente, quien mantiene una relación fluida con el intendente de Santa Fe José Corral”.

El nuevo puente entre Santa Fe y Santo Tomé es un viejo compromiso de la Nación con la provincia, asumido como contraparte de la autovía de la ruta 19 que el gobierno santafesino ejecutó con fondos propios bajo el mandato de Jorge Obeid. En 2007, en la campaña de Cristina Fernández, el entonces presidente Néstor Kirchner prometió la ejecución de la obra, que nunca comenzó.

En la campaña previa al balotaje de 2015, de visita en la ciudad de Santa Fe, Mauricio Macri tomó ese compromiso y aseguró que si era electo presidente llamaría a licitación para la construcción del puente. Fue en el despacho de Corral, uno de sus principales aliados políticos en la provincia.

Ante la falta de novedades, la intendenta Qüesta se contactó con los legisladores nacionales que representan a Santa Fe para que intercedieran ante el gobierno de Macri por la obra. El senador Reutemann, otro aliado de Macri en la provincia, reelecto en 2015 por la lista de Cambiemos, le respondió por carta y le tiró la pelota al jefe de la UCR José Corral.

“Me llama la atención –comienza el Lole– que con la cantidad de visitas que hizo el presidente a la provincia, el intendente de Santa Fe no haya vertido ninguna opinión. Y me sorprende que alguien considere que yo no puedo estar interesado en una obra tan necesaria y que traería progreso a esta región de la provincia”.

El senador nacional y ex gobernador de la provincia en dos ocasiones le aclaró a la intendenta de Santo Tomé que “hace mucho tiempo” que no mantiene contactos con Macri y allí aprovechó para deslindar responsabilidades en el titular de la UCR, al señalar que el presidente “mantiene una relación fluida con el intendente de Santa Fe José Corral”.

Reutemann también criticó al kirchnerismo por la promesa incumplida: “En el pasado hubo varios funcionarios que anunciaron la obra, hoy sería bueno refrescarles la memoria”. En tono de incógnita, el Lole remató: “Quizás al ser el 2017 un año electoral nos dan una sorpresa”.

Qüesta: “No sé qué le pasa”

Cuando fue electa intendenta de Santo Tomé, Daniela Qüesta creó una Comisión Municipal Pro-Puente desde la cual retomaron las gestiones ante la Nación. En ese marco fue que la intendenta se comunicó con los legisladores nacionales, entre ellos Reutemann.

“Cuando recibí esta respuesta (en mayo) no la hice pública porque me pareció tan impropia, tan irrespetuosa y chicanera, que pensé que no debía hacerla pública. Pero también debemos rendir cuentas a la comisión de las gestiones que nos habían encomendado que hiciéramos. No le enviamos la nota a Reutemann porque es amigo del presidente, sino porque es senador por nuestra provincia”, explicó ayer Qüesta.

“Durante este tiempo no quisimos hacerlo público, pensábamos que era un tema para charlar personalmente. Pero no sé qué le pasa al senador Reutemann para que, ante un pedido elevado por una intendenta, pidiendo acompañamiento para una obra que es muy importante, nos diga como si fuera una criatura «hablá con Corral» porque se reúne más veces con el presidente”.