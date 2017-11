Gremios confían en “poder frenar la reforma” laboral

El secretario general de la Asociación Bancaria y referente de la Corriente Federal de Trabajadores (CFT), Sergio Palazzo, anticipó ayer que “diciembre va a ser movido” y consideró que si la movilización del próximo miércoles tiene volumen se podría “frenar la reforma” laboral.

“Diciembre va a ser un mes muy movido. Esta es la primera marcha. En el medio, buscaremos los acuerdos necesarios y lo que nos dé para que la lucha sea efectiva. Si da para una medida, será una medida. Si no, seguiremos movilizando hasta lograr los niveles de conciencia en nuestros compañeros, los jubilados y el resto de la sociedad para que nos acompañen”, sostuvo Palazzo.

En diálogo con Radio Con Vos, el líder de los bancarios auguró una masiva movilización hacia el Congreso el próximo miércoles para rechazar la reforma laboral que impulsa el gobierno y que, no obstante, quedó trabada en el Senado tras el rechazo del PJ a avanzar con el proyecto si la CGT no muestra una postura única.

“Si logramos volumen en la cantidad de compañeros que nos acompañen, podemos frenar la reforma”, manifestó el dirigente de cara a esa movilización, de la que participará el sector de la CGT que lidera Pablo Moyano; la Corriente Federal de los Trabajadores, las dos CTA y organizaciones sociales.

Respecto del texto enviado por el Ejecutivo al Senado, el dirigente de extracción sindical consideró que “no hay nada a ganancia de los trabajadores, es todo pérdida de derechos”, por lo que afirmó que la “negociación” que encabezó la CGT con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, “es mala”.

Consultado sobre por qué el histórico líder de la CGT y de los camioneros, Hugo Moyano, no se expresó sobre la iniciativa oficial, señaló: “Me alcanza con que no desautorice lo que dice su hijo (Pablo Moyano). Si habla el secretario adjunto del sindicato y el secretario gremial de la CGT y el padre no dice nada, debe tener la misma opinión”.

Asimismo, el secretario general de la Asociación Bancaria cuestionó a la CGT al indicar que al triunvirato conformado por Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña “le faltó un programa y la decisión y vocación política de confrontar con este gobierno de entrada”.