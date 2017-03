Gremio UTA: “El trabajo de los empleados de Monticas está asegurado”

El titular de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Manuel Cornejo, aseguró la continuidad laboral de los trabajadores de la empresa Monticas y el pago del sueldo. También sostuvo que en el caso de que otro empresario se haga cargo de la ruta tomarán a los trabajadores en las mismas condiciones. Y si eso no ocurre, es decir, que a nadie le interese ese recorrido, se hará cargo el Estado.

Las declaraciones fueron realizadas este miércoles por la mañana en una conferencia de prensa que tuvo lugar en la sede de la UTA, en 27 de Febrero 680.

“Se hizo esta reunión para comunicarles a los trabajadores que la continuidad laboral está asegurada. Está garantizada por nosotros y por la provincia. Y la provincia deberá hacerse cargo de la situación en caso de que no consiga otra empresa interesada en prestar los servicios en las rutas 33 y 9, los mismos que hacía Monticas antes de la tragedia del pasado viernes”, especificó Cornejo.

El secretario de la UTA delegación Rosario detalló que los empleados de la firma cuyo servicio caducó –alrededor de 150– serán tomados en las mismas condiciones que tenían en la compañía.

“Siempre pedimos mayor seguridad y control. Nosotros no tenemos facultades para ejercerlo. Hasta el día de hoy no estoy notificado de cómo fue la mecánica del accidente y no vamos a hablar”, sostuvo el dirigente.

El martes, Rosario3 publicó un audio de uno de los choferes fallecidos, Gustavo Souza, en el que le comentaba a su hermano las malas condiciones de los coches.

Souza le envió el audio de WhatsApp a uno de sus hermanos el 26 de enero de este año, cuando un colectivo Monticas que se dirigía a Corral de Bustos se prendió fuego completamente al costado de la ruta 33, cerca del ingreso a Casilda.

El chofer comienza el mensaje de voz diciendo que “es un coche 2014 ese, el 202, es una cosa de locos”.

“No le hacen mantenimiento adentro de la empresa, así sabés cómo van a seguir, nosotros peligramos que se nos salga una goma, una rueda; esto es cualquier cosa”, se quejaba el conductor, de 48 años, que murió el viernes pasado en el kilómetros 779 de la ruta 33.

Consultado sobre el audio, Cornejo dijo: “El poder para controlar los colectivos lo tiene la provincia, nosotros no podemos hacer nada y respecto de las denuncias que se venían realizando por las unidades no voy a opinar. No sabemos qué fue lo que pasó, no puedo hablar”.

También se lo consultó respecto del plan de contingencia para los usuarios que necesitan viajar por las rutas 9 y 33 en los tramos que eran de Monticas, sobre algunas unidades que están en condiciones precarias, y respondió que es “una colaboración que pidió la provincia a algunas empresas para que puedan prestar el servicio. Si es precario y peligroso lo tienen que determinar ellos”.

Y concluyó: “No soy adivino para decir si fue una tragedia anunciada. Se pegan palos todos los días en las rutas. Para mí fue una tragedia. Supongo que si los colectivos salen es porque están en condiciones”.

Las voces de los choferes

Carlos Colombo es chofer de la empresa Monticas desde hace 23 años y asegura que el accidente del viernes pasado fue una tragedia.

“Si tengo que salir con un coche que no tiene frenos, no salgo a la ruta a matarme ni a matar gente. En el momento que estoy en el galpón, antes de salir, corroboro en qué condiciones está el coche. Si no está para salir, lo cambiamos. Y lo primero que se prueban son los frenos”, expresó el chofer.

Carlos contó que lo más trágico que le pasó en todos estos años de trabajo fue un principio de incendio en Cañada de Gómez. “Bajé a los pasajeros y vinieron los bomberos. Afortunadamente no pasó a mayores”

Y concluyó: “Para mí fue un accidente. La justicia tiene que determinarlo. Nadie sale a matar gente a la ruta”.

Rubén es otro de los choferes que trabaja en Monticas desde hace 10 años y opinó en la misma línea que su colega.

“No puedo decirte que había un fierro en la ruta y se pinchó una cubierta y por eso chocaron los colectivos. Son tragedias. Y con respecto al mantenimiento de los coches, jamás salió uno con una cubierta recapada. Cada vez que no tenía frenos un coche o había otro problema, no se salía”.

Pedido de Testigos

La Fiscalía Regional solicitó la colaboración de la población para que aquellas víctimas o testigos del trágico choque ocurrido el viernes pasado brinden testimonios ante los fiscales del caso. El Ministerio Público de la Acusación pidió que las personas que puedan dar información sobre el siniestro vial se comuniquen al 4721898 (interno 175) o a nbardallo@mpa.santafe.gov.ar. Allí se podrán coordinar las entrevistas con los fiscales que intervienen en la investigación.

Piden informes sobre la empresa

El fiscal Walter Jurado, a cargo de la causa por la tragedia en ruta 33, continúa con la toma de testimonios a las víctimas lesionadas que en las últimas jornadas obtuvieron el alta médica. Al mismo tiempo, solicitó historias clínicas al Sies por el traslado de los heridos desde el lugar del choque de micros a distintos hospitales de la región.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) indicó, además, que el fiscal de la investigación solicitó al Registro Público de Comercio que informe sobre la actividad de la empresa Monticas. En torno a la firma de transporte, también la Fiscalía pidió a la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT), la Secretaría de Transporte Automotor Provincial y al Ministerio de Transporte de la Nación informes respecto de las habilitaciones con la que contaba la empresa.

Por otra parte, en el marco de la investigación se solicitó a la empresa Monticas que envíe informe sobre lista de tarjetas que se marcaron en ambas unidades el día del choque.

El MPA detalló que la clausura preventiva de las oficinas y predio de Monticas fue levantada por orden del fiscal Jurado, ya que todos los elementos, documentos, documentos informáticos están secuestrados y se realizaron peritajes sobre las unidades.

El levantamiento de la clausura del galpón iba a ser llevado adelante por la Municipalidad de Rosario. Finalmente, el fiscal Jurado está a la espera de los informes y resultados de las pericias a los colectivos siniestrados por parte de la Policía de Investigaciones.

@Monticasotravez

Martín es un usuario de Monticas desde hace tiempo, pero hace algunos años padecía con más frecuencia el servicio. Ocurre que era estudiante y viajaba diariamente desde San José de la Esquina a Casilda y de Casilda a Rosario.

A modo de desdramatizar en las malas condiciones que viajaba todos los días, en 2014 creó una cuenta en Twitter: @Monticasotravez, donde los pasajeros subían dibujos e iban compartiendo las malas experiencias que vivían.

Nueva sección de arte. Hoy "Crónica de un viaje en #monticas ", by @nadimottura pic.twitter.com/oCfBsQgXWm — Monticas otra vez. (@monticasotravez) November 4, 2014

“Algunos hacían dibujos, otros contaban la experiencia de lo que les sucedía viajando en condiciones adversas y con el tiempo fue mutando y ocupó el lugar que debería haber ocupado el Estado. Se convirtió en una receptoría de reclamos”, contó Martín.

El joven aseguró que todos los días sucedían problemas en algunos de los coches: o se rompía algo o se incendiaban y desde allí comenzó a tomar magnitud de lo “desastroso que era el servicio”.

“Se presentía que podía pasar una tragedia. Hoy cualquier pasajero que tenga un teléfono puede documentar y denunciar. Cuando el Estado no cumple las demandas de la gente siempre tiene que salir a reemplazarlo. No solo el provincial sino también el nacional. Es muy triste lo que pasó”, concluyó Martín.