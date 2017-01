Gremio reconoce a choferes “héroes”

“Las inundaciones tocaron muy de cerca a los choferes de larga distancia en territorio santafesino”, marcó la Asociación de Obreros del Transporte Automotor, gremio que brindó un reconocimiento a trabajadores del volante que “por maniobras muy audaces lograron salvar vidas de pasajeros en momentos en que el agua arrasó a vehículos de Empresa Argentina e interurbano”.

“La maniobra de los compañeros fue heroica. Los dos choferes de las distintas empresas condujeron los vehículos de punta, hecho que evitó que ambos coches tumbasen al agua”, explicó Alberto Montenegro, secretario general del segundo gremio de choferes que forma parte de la CGT.

Desde Aota marcaron que el primer caso tuvo como protagonista al conductor de un servicio de Empresa Argentina, que viajaba desde Capital Federal. El coche había hecho escala en la terminal de San Nicolás y continuó hacia Rosario.

“Increíblemente los choferes no estaban informados de que la autovía estaba interrumpida al tránsito vehicular por anegamiento. Fue así que al llegar a la zona del arroyo Pavón, el micro fue arrastrado hacia la banquina tras ingresar agua hasta la mitad, por lo que los pasajeros debieron ubicarse en el piso superior hasta ser rescatados por los Bomberos. La maniobra del chofer logró que el vehículo no volcara”, puntualizó el dirigente gremial.

El segundo caso fue en un transporte interurbano Rosario-San Nicolás. “Unos 40 pasajeros en la localidad de Theobald, a unos 55 kilómetros al sur de Rosario y en proximidades al límite con la provincia de Buenos Aires también la pasaron muy mal. Afortunadamente, gracias a la maniobra del chofer el hecho no pasó a mayores”, relató el titular del gremio.

En ese marco, a la par de reconocer la valía y la destreza de los choferes, Montenegro también repudió la falta de obras y mantenimiento de la autopista y las rutas. “Ponemos el ojo en primer instancia en el gobierno provincial que por conocimiento de causa no realiza el correspondiente drenaje de agua en las rutas y mucho menos mantenimiento de las mismas que estén bajo su órbita o el control adecuado en rutas concesionadas”, se enojó el sindicalista.