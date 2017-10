Granata confía en que lo nuevo pueda con la trayectoria de los que “hicieron que Argentina esté como está”

Amalia Granata sorteó el filtro de las Paso y es candidata a diputada nacional por Santa Fe. Dice que entre la ideología y la gente se queda con lo último. Que por eso su espacio político, Partido Popular, no se inscribe en derechas o izquierdas y no responde más al massismo ni a ninguna fuerza nacional. No ve una posible contradicción entre su imagen como figura del espectáculo y la de una mujer que ahora debe seducir como dirigente política. Jura que no le preocupa la imagen y que, aunque se lo propusieron, no tiene asesor en la materia. Quiere que la voten por lo que conocen de ella, agrega. Y aunque esto remita a una actividad ajena a la de la banca que pretende ocupar, reivindica esa falta de trayectoria como un activo: “Nos diferenciamos de los que tienen historia en la política. ¿Qué hicieron ellos? Porque no es que hoy seamos Canadá, Suiza o Estados Unidos. Confiamos en que la sociedad le dé una oportunidad a gente nueva, que tiene ideas y ganas de laburar en serio”. Así defiende su lista de “jóvenes de entre 30 y 40 años en su mayoría”.

Sin maquillaje, en vaquero, Amalia Granata llega puntual a El Ciudadano para la entrevista. Casi no sonríe cuando responde. En las Paso del 13 de agosto, su Partido Popular obtuvo el 3,54 por ciento de los votos y esa cosecha le permitió participar de las generales del 22 de octubre.

Granata se aparta de los posicionamientos ideológicos, insiste en que su ideología, en todo caso, es “la gente” con sus problemas. Y entre ellos, pone el eje en los temas de género. “Somos sólo dos mujeres las que encabezamos listas para diputados nacionales en Santa Fe. Particularmente, me quiero enfocar en temas de la mujer. No escuchamos propuestas de género en el resto de los candidatos de otras fuerzas. Todos nos tenemos que enfocar en algunos temas para profundizar en ellos, aunque el abanico es muy amplio. Ya hicimos un proyecto para modificar el artículo 33 de la ley orgánica de partidos políticos y que los precandidatos y candidatos no puedan presentarse para acceder a un cargo público si son deudores de la cuota alimentaria”, pone como ejemplo.

El lanzamiento a la contienda electoral de Granata fue dentro del espacio de Sergio Massa. Ya no. Con el dirigente nacional “está todo bien”, aclara, pero enfatiza que su camino es en solitario. Tampoco reconoce afinidades con Cambiemos, el kirchnerismo o el socialismo del Frente Progresista. Cree que, en general, el votante tampoco está determinado por esas pertenencias: “La mayoría de la gente no tiene una ideología, vota por las propuestas, de las que no escuchamos muchas”.

La entrevista con El Ciudadano es mientras el resto de los candidatos —excepto Albord Cantard— protagonizaban en la Universidad Nacional de Rosario una primera confrontación pública. “Debaten pero hablan todos de generalidades como la inseguridad, la economía, no expresan propuestas concretas”, dice. Y confía: “La gente elije a sus candidatos porque los conocen, les tienen confianza, y por sus propuestas”. En eso, asegura, está bien posicionada. “Por suerte sabe quién soy, conoce mi trabajo y hasta mi familia. En los barrios me preguntan sobre mis hijos por sus nombres. Quiero que me voten por esto, por lo que soy y conocen de mí, no por una imagen”. El caso es que esa popularidad se debe a una actividad ajena a la política. ¿Qué pone en la balanza cuando el resto carga en el platillo su trayectoria en cargos y funciones públicas o partidarias? Precisamente eso, dice, el no tener antecedentes: “Nos diferenciamos de los que tienen historia en la política, porque, ¿qué hicieron? Porque no es que hoy seamos Canadá, Suiza, Estados Unidos. Confiamos en que la sociedad le dé una oportunidad a gente nueva, que tiene ideas y ganas de laburar en serio. Ahí apuntamos y es donde nos queremos diferenciar de los políticos experimentados, de los históricos que hicieron que Argentina esté como está, con un 30 por ciento de pobreza, con el narcotráfico instalado, con una larga lista de problemas”.

Sobre el gobierno nacional y el provincial

Socialismo: muchos años

“Hace muchos años que el mismo espacio político está al frente de la provincia. No es para hablar mal de ellos, pero muchos santafesinos no pueden ir al trabajo o mandar a sus hijos a la escuela cuando llueve por el barro. Hace 20 años que están en el poder y siguen muchas calles sin asfalto. En Rosario lo mismo, por ejemplo con el tema del transporte público. En tantos años no han hecho una obra que valga la pena. Recorre

Macri: buenas intenciones pero baja nota en economía

“El gobierno nacional recibió un país difícil, y en cuatro años veo difícil que se puedan solucionar todos los problemas. Lo veo a (el presidente Mauricio) Macri con buenas intenciones, pero un poco perdido en el aspecto económico. Soy comerciante, además, y conozco las dificultades económicas de la gente. Necesitamos un plan económico que resuelva las dificultades”.