Gran ascenso de Renzo Olivo en el ranking ATP

Renzo Olivo ganó ayer el Challenger de Buenos Aires y trepó 18 puestos en el ranking para acceder a su mejor colocación al ubicarse 87. El rosarino atraviesa un gran año y lo está ratificando en este tramo final donde se quedó con los torneos de Santos (Brasil) hace un par de semanas y el logrado en Saavedra.

Luego de haber tocado hace dos semanas tras su consagración en el challenger brasileño el puesto 100 por primera vez, ahora Olivo dio un paso más y se metió entre los noventa mejores. Este puesto 87 lo deja muy bien posicionado para poder acceder de manera directa al cuadro de Australia que será el primer Grand Slam del próximo año.

En tanto Facundo Bagnis, que cayó en octavos en Buenos Aires cortando una racha de once triunfos en fila, no sufrió modificación en el listado mundial y continúa 66.

Federico Coria, el otro rosarino que estuvo presente en Buenos Aires, tuvo un descenso de diez lugares y ahora es el 330 del mundo.

En el Top 100 de este lunes se ubican 9 argentinos: Federico Delbonis (47º), Guido Pella (56º), Juan Martín Del Potro (63°), Facundo Bagnis (66°), Juan Mónaco (67º), Horacio Zeballos (72º), Diego Schwartzman (77º), Carlos Berlocq (83°) y Renzo Olivo (87°). Muy cerca de entrar están: Leonardo Mayer (126°), Guido Andreozzi (127°), Nicolas Kicker (130°) y Marco Trungelliti (153°).

Esta actualidad si bien no muestra a un top ten, más allá que Juan Martín del Potro podría entenderse en ese grupo de jugadores pero su ranking aún no lo muestra allí, no deja de ser importante y significativa. Argentina es el tercer país con más presencia en ese lote detrás de Francia que tiene a 12 jugadores y España con 11.

Por otro lado, entre los diez mejores luego de trece años Federer y Nadal están al mismo tiempo fuera del top 5 mundial. Algo que no pasaba desde 2003, claramente ante de sus respectivas irrupciones, y que hoy se ve producto de las lesiones que tienen inactivo al suizo desde hace tres meses (inclusive lo sacará en las próximas semanas del top 10) y que vienen aquejando al español y no lo dejan estar en su mejor nivel.

Así, el serbio Novak Djokovic se mantiene al frente de la lista de la ATP escoltado por el británico Andy Murray que viene recortando la distancia y el suizo Stan Wawrinka. Luego se ubican Milos Raonic (Canadá), Kei Nishikori (Japón), Rafael Nadal (España), Gaël Monfils (Francia), Roger Federer (Suiza), Tomas Berdych (Rep. Checa) y Dominic Thiem (Austria).

Delbonis eliminado en Amberes

Federico Delbonis fue hoy eliminado prematuramente del torneo ATP 250 de Amberes, Bélgica, al perder en su debut frente al italiano Andreas Seppi en un largo partido de más de 2 horas y 40 minutos. El italiano, 100 del ranking mundial, se impuso por 7-6 (7), 5-7 y 6-3 al argentino, 47 del escalafón.

El otro argentino en competencia en el torneo belga es el porteño Diego Schwartzman (77), que mañana debutará ante el francés Nicolas Mahut (40) con quien nunca jugó.

El certamen se juega sobre carpeta dura y reparte 566 mil euros en premios.

