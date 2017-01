Gráficos marcharon por 380 despidos y la pelea sigue en Clarín

Volver a empezar. Los trabajadores despedidos de la imprenta AGR-Clarín, con un imponente acompañamiento de organizaciones sindicales, políticas y sociales –hablan de más de 20.000 personas– marcharon ayer desde el Obelisco hasta el Ministerio de Trabajo de la Nación contra el cierre de la planta impresora del barrio porteño de Pompeya que generó la pérdida de 380 puestos de trabajo. La comisión interna reclama que se dicte de manera inmediata la conciliación obligatoria “para abrir una mesa de dialogo con la empresa”.

La movilización de ayer se realizó en el marco de un paro de trabajadores gráficos convocado por la Federación Gráfica Bonaerense en repudio a la represión: el martes, fuerzas de la Policía Federal y la Gendarmería dispararon balas de goma y arrojaron gases lacrimógenos contra los trabajadores que mantenían ocupada la planta.

En este contexto, integrantes del cuerpo de delegados fueron recibidos ayer en la cartera laboral por el viceministro de Trabajo, Ezequiel Sabor, a quien presentaron un petitorio con tres puntos. El primero reclama que “se retire a la Policía de los tres edificios” y que “la empresa se adecue a la ley y que se reincorporen a los 380 despedidos”, explicó el titular de la comisión interna de AGR-Clarín, Pablo Viñas.

En la marcha estuvieron la CTA de los Trabajadores que conduce Hugo Yasky, el secretario general de ATE, Hugo “Cachorro” Godoy; el jefe de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, y el líder de la UOM, Antonio Caló. Además se movilizaron los gremios de Curtidores, Sitraju (judiciales Capital), Satsaid, (televisión), Metrodelegados, Suteba (maestros), entre otros.

También participaron los legisladores Nicolás del Caño y Patricio del Corro (PTS), el diputado nacional Néstor Pitrola y el legislador porteño Marcelo Ramal, del Frente de Izquierda, y el líder de Autodeterminación y Libertad, Luis Zamora. También se sumaron la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, y el periodista Víctor Hugo Morales. Hoy en tanto, la pelea seguirá con un recital frente a la planta.

Viñas desmintió que el cierre tenga como origen una “crisis económica del grupo”, como afirma Clarín. “La empresa no está en convocatoria de acreedores, no está en quiebra y no ha hecho las presentaciones formales para demostrar que está en crisis. Es una truchada”, acusó.