Grabó a su padre confesando que abuso de ella durante 18 años

Romina Balaguer, la mujer que filmó a su padre mientras confesaba que la había abusado durante 18 años cuando era niña dijo que cometió esa acción para que el hombre “no lastime a ningún otra niña o niño”.

He decidido visibilizar mi caso, no sólo por mí sino para que el pederasta, este sujeto, no siga cometiendo ningún otro delito o lastimando a ningún niño o niña más. También era importante para mí cerrar este círculo por mi salud y sanar”, añadió en declaraciones a un diario de Olavarría.

Romina Balaguer, actualmente de 35 años, viajó a esa ciudad del interior bonaerense desde España, donde actualmente reside, para obtener la grabación, la que luego subió a la red social Facebook.

En tanto, con el apoyo de la ONG Animate, este viernes a las 20.30 se realizará una marcha contra el abuso infantil y por pedido de justicia para su caso.

En su perfil segura que desde pequeña sufrió “maltrato físico, psicólogico torturas, desprecios y abandono de persona”.

La mujer también acusó de ser cómplice a su madre y a un hermanastro, ya que señaló que abusó sexualmente de ella de adolescente.

Balaguer aseguró que tras conocerse la filmación grabada en el Hotel Argentino de Olavarría en la que Antonio Cisneros, de 66 años, reconoce ser un pedófilo y haberla violado durante “varios años”, el hombre escapó y no se conoce su paradero.

Durante la filmación, se puede ver al hombre asintiendo a todas las acusaciones que le formula su hija con una asombrosa pasividad, sólo quebrada cuando ella le dice que la sometió abusos de bebé y él niega esa circunstancia, aunque admite que fue durante “varios años”.

“Aquí están las pruebas de la `La Loca con 40 ovarios me enfrenté a mi violador y abusador sexual durante 18 años, desde que era una bebé. He recibido aparte maltrato físico, psicólogico torturas, desprecios y abandono de persona y no sólo por parte de él, mi padre biológico sino también por parte de la mujer que me parió por ser hija de él, ya que su otro hijo no es mi hermano de sangre”, indica en el posteo del video.

Aseguró que su madre nunca hizo nada ante la situación de abusosexual que sufría desde pequeña.

“Ese hijo también abusó de mí a sus 14 años con tocamientos mientras se masturbaba, más palizas y desprecios continuos. La mujer Dora Iris Lahitte estando al tanto de la situación de abuso sexual del cual yo padecía nunca dijo nada”, agregó.

La mujer viajó a la Argentina con el apoyo de la ONG Animate y otra similar con sede en Barcelona, mientras que el viernes se realizará una marcha por Olavarría, convocada para las 20.30, para reclamar justicia.