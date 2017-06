Gómez sufrió la rotura de menisco y fue desafectado del seleccionado

El lateral derecho del seleccionado argentino José Luis Gómez sufrió la rotura del menisco externo en su rodilla izquierda y regresará hoy al país desde Singapur para ser tratado e iniciar su recuperación, que le llevará un tiempo aproximado de dos meses. El cuerpo médico del seleccionado confirmó la dolencia sufrida por el futbolista de Lanús en la primera práctica realizada en ese país asiático, en el complejo deportivo del Home United FC. Gómez se realizó una resonancia magnética en una clínica de Singapur para recibir el diagnóstico médico y en las próximas horas volará a Buenos Aires, donde le realizarán una artroscopía. El santiagueño, de 24 años, vivía un sueño con su convocatoria al seleccionado y el debut con la camiseta argentina, que se produjo el pasado viernes cuando fue titular en el amistoso disputado ante Brasil (1-0) en Melbourne, Australia. En relación a ese partido, el plantel argentino sufrió la cuarta baja, pues previamente habían sido desafectados por otros motivos el defensor Nicolás Otamendi más los delanteros Lionel Messi y Gonzalo Higuaín. Además, el DT Jorge Sampaoli todavía no tiene disponible al delantero Mauro Icardi, que llegó a la gira en recuperación de un desgarro y hoy volvió a trabajar diferenciado como lo hizo durante toda su estadía en Melbourne. Argentina jugará ante Singapur, el próximo martes desde las 9, el segundo amistoso de la era del entrenador santafesino.

